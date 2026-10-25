新北男街頭遭4男圍毆背部撕裂傷急送醫 疑毒品糾紛新莊警逮4嫌

新北市新莊區中華路二段今晚7時許發生多人鬥毆事件，警方獲報派遣快打警力到場，發現21歲李男身上有撕裂傷及擦挫傷，所幸意識清楚。警調閱監視器將動手的4名男子逮捕，初步調查疑因毒品糾紛引發衝突，確切案情仍待調查，詢後依法送辦。

新莊警分局今晚7時許接獲民眾報案，新莊區中華路二段與昌盛街口有多名男子與1名男子發生衝突，立即調派中港派出所、昌平派出所線上警力趕赴現場，但警方到場時衝突已結束，現場僅剩受傷的李男在場，隨即由救護人員將男子送醫，經診斷背部撕裂傷及身上多處擦挫傷，未發現利器造成的傷勢。

警方調閱監視器影像，發現共有4名男子涉嫌毆打被害人，經全力追緝於案發後不到2小時將動手的31歲林男、31歲陳男、26歲謝男及21歲張男全數查緝到案。初步調查疑因毒品糾紛引發爭執進而演變為肢體衝突，確切案情及衝突原因仍待進一步釐清，全案將依法偵辦。