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花蓮「阿美麻糬」董座驚傳身亡！余國基開車衝破護欄翻落橋下 父3年前辭世

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旗下有「阿美麻糬」…花蓮宗泰食品董座驚傳身亡！余國基駕車衝破護欄翻落橋下

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，車身翻覆在河岸旁，警消獲報後趕往救援，將受困車內的余國基救出並送醫，經搶救仍宣告不治，事故原因由警方進一步調查。

警方調查，年約64歲的余國基今天下午3時許駕駛黑色轎車沿193縣道北上，行經光隆橋時，車輛不明原因失控衝出護欄，墜落橋下並翻滾至河岸，警方接獲通報後，派員到場管制交通，並協助消防人員救援。

花蓮縣消防局北埔分隊小隊長趙清昊表示，消防單位昨天下午3時38分接獲報案，隨即派遣救護車、消防車及特種救援器材車前往。救援人員抵達時，發現男性駕駛受困車內，已無呼吸心跳，由於車體嚴重變形，救援人員使用月牙剪、撐開器等工具破壞車頂，才順利將余國基救出。

經花蓮慈濟醫院全力搶救後，余國基仍宣告不治死亡，警方除了調閱光隆橋附近的路口監視器外，也調取小轎車的行車紀錄器，詳細肇事原因，仍有待警方做進一步的調查和釐清。

余國基的父親余宗柏是宗泰食品創辦人，約3年前辭世，余國基接掌企業後持續經營相關事業，如今傳出意外身亡，令地方人士震驚與不捨。

宗泰食品集團是花東地區知名伴手禮企業，深耕地方超過半世紀，致力結合在地文化、農產與飲食特色，旗下經營阿美麻糬（阿美小米文化館）、七星柴魚博物館、地耕味－玩味蕃樂園，以及台東阿美釋迦麻糬館等據點，展售花東農特產品，推廣地方飲食文化。

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。圖／民眾提供
花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。圖／民眾提供

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。圖／花蓮縣消防局提供

宗泰食品董事長余國基致力推廣花東地區知名伴手禮，如今卻突然發生<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>傷重不治。聯合報系資料照
宗泰食品董事長余國基致力推廣花東地區知名伴手禮，如今卻突然發生車禍傷重不治。聯合報系資料照

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，經搶救仍宣告不治。圖／花蓮縣消防局提供

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