目擊者心驚！彰化路跑逾3千人交管疑不嚴密 10歲男童遭車擦撞

2026員林獅子會今舉辦獅子盃第十七屆親子公益路跑，多所國小到高中組隊組隊參加，出現「超人」、空手道高手競速，場面有趣，美中不足的是員水路路段交管不嚴密，有車輛穿入路跑區擦撞一名10歲男童，緊急送醫幸無大礙。

員林獅子會舉行路跑行之有年，員林區三鄉鎮許多機關團體報名，也有不少運動愛好者跨鄉鎮市共襄盛舉，今年約3300人參與，今上午7點從員林市圓林園出發，沿著員東路、員水路一路跑向大同路回到出發點。

埔心鄉明聖國小第四年參加，50多名師生和學童在穿著超人裝的校長張富凱帶領下慢跑，張富凱別出心裁挾帶兩隻獅子絨毛玩具，呼應路跑主辦單位名稱；崇實高工空手道隊在圓林園表演迴旋踢破木板，為活動增加可看性。

路跑的道路沒封街，都是用三角錐隔開道路與路跑路段，沿途有警方、義交、民防人員協助維持交通，1名路跑男童與車輛擦撞跌倒。

警方調查，蕭姓男子駕駛轎車沿員水路往大同路方向行駛，約7點50分行經員水路二段與忠孝街的路口，轎車右後照鏡與10歲賴姓男童擦撞，造成男童跌倒、左手肘擦傷但說頭部疼痛，主辦單位立刻通報消防分隊送往員榮醫院治療，幸無大礙。

目擊民眾表示，曾詢問交管人員，為何員水路二段到忠孝街口的三角錐放在雙黃線上？為何容許機車和汽車「鑽」進管制路段？交管人員回答稱「不清楚」，未料聽見駕駛人按喇叭似乎要路跑者閃避，接著聽見撞擊聲，令人心驚。

員林獅子會榮譽主委黃清標指出，據現場了解肇事車輛疑未減速，按喇叭並繼續前進才擦撞男童，發生意外醫療團隊立即處理，主辦單位也到醫院關心，家屬已表示理解，主辦單位未來將研議內縮路跑範圍，拉開與車道距離，而車禍肇事原因有待警方釐清。