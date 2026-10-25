快訊

一周2波東北季風接力！各地低溫下探20度 煙花最快今晚增強成中颱

花蓮「阿美麻糬」董座驚傳身亡！余國基開車衝破護欄翻落橋下 父3年前辭世

不斷更新／動畫節目「我是陳派派」 奪金鐘3大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

目擊者心驚！彰化路跑逾3千人交管疑不嚴密 10歲男童遭車擦撞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

2026員林獅子會今舉辦獅子盃第十七屆親子公益路跑，多所國小到高中組隊組隊參加，出現「超人」、空手道高手競速，場面有趣，美中不足的是員水路路段交管不嚴密，有車輛穿入路跑區擦撞一名10歲男童，緊急送醫幸無大礙。

員林獅子會舉行路跑行之有年，員林區三鄉鎮許多機關團體報名，也有不少運動愛好者跨鄉鎮市共襄盛舉，今年約3300人參與，今上午7點從員林市圓林園出發，沿著員東路、員水路一路跑向大同路回到出發點。

埔心鄉明聖國小第四年參加，50多名師生和學童在穿著超人裝的校長張富凱帶領下慢跑，張富凱別出心裁挾帶兩隻獅子絨毛玩具，呼應路跑主辦單位名稱；崇實高工空手道隊在圓林園表演迴旋踢破木板，為活動增加可看性。

路跑的道路沒封街，都是用三角錐隔開道路與路跑路段，沿途有警方、義交、民防人員協助維持交通，1名路跑男童與車輛擦撞跌倒。

警方調查，蕭姓男子駕駛轎車沿員水路往大同路方向行駛，約7點50分行經員水路二段與忠孝街的路口，轎車右後照鏡與10歲賴姓男童擦撞，造成男童跌倒、左手肘擦傷但說頭部疼痛，主辦單位立刻通報消防分隊送往員榮醫院治療，幸無大礙。

目擊民眾表示，曾詢問交管人員，為何員水路二段到忠孝街口的三角錐放在雙黃線上？為何容許機車和汽車「鑽」進管制路段？交管人員回答稱「不清楚」，未料聽見駕駛人按喇叭似乎要路跑者閃避，接著聽見撞擊聲，令人心驚。

員林獅子會榮譽主委黃清標指出，據現場了解肇事車輛疑未減速，按喇叭並繼續前進才擦撞男童，發生意外醫療團隊立即處理，主辦單位也到醫院關心，家屬已表示理解，主辦單位未來將研議內縮路跑範圍，拉開與車道距離，而車禍肇事原因有待警方釐清。

2026員林獅子會今舉辨獅子盃第十七屆親子公益路跑，轎車右後照鏡與10歲童擦撞（紅圈處）。圖／民眾提供
2026員林獅子會今舉辨獅子盃第十七屆親子公益路跑，轎車右後照鏡與10歲童擦撞（紅圈處）。圖／民眾提供

路跑 彰化 交管 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

問界M9時速139公里撞燈桿 車毀人亡…燈桿只掉漆暴紅

北市暗夜汽機車事故！騎士直行衝撞噴飛 汽車闖紅燈釀禍肇逃

泰山區大科路10月26日起夜間銑鋪 分段施工用路人要配合改道

影／開槍擊斃校園槍手！美國英雄家長首發聲 自責沒能救下所有孩子

相關新聞

旗下有「阿美麻糬」…花蓮宗泰食品董座驚傳身亡！余國基駕車衝破護欄翻落橋下

花蓮知名伴手禮業者宗泰食品董事長余國基，今天下午獨自開車行經新城鄉193縣道光隆橋路段時，轎車突然衝破右側護欄墜落橋下，車身翻覆在河岸旁，警消獲報後趕往救援，將受困車內的余國基救出並送醫，經搶救仍宣告不治，事故原因由警方進一步調查。

獨／新莊電梯墜落2死檢警今相驗 家屬哀痛到場…業者承諾絕不逃避責任

新北市新莊區1處工地昨天發生2死工安意外，36歲王男與62歲洪男進行電梯安裝工程時，因施工平台鋼索斷裂連同平台自3樓墜落至1樓機坑送醫不治。檢警今午相驗2人遺體，鋼索斷裂原因及業者是否涉及過失致死刑責將待勞檢及檢警調查釐清。

高雄警處理車禍事故 女駕駛從後追撞巡邏車…一下車「滿身酒氣」慘了

高市翁姓女子今天上午11時30分駕車行經自強二路時，適鳳山警分局五甲派出所員警在前方處理車禍事故，翁女未注意車前狀況，直接追撞巡邏車，所幸當下無人受傷，翁女一下車滿身酒氣，警方施以酒測，發現超過每公升0.28毫克，當場被逮捕送辦。

女藝人合歡山區拍車宿影片 攀爬岩壁、煮食…太管處回應了

韓國啦啦隊女藝人在合歡山區拍攝車宿影片，遭民眾檢舉涉及違規攀爬岩壁、煮食等。太管處今天表示，影片中違規事實明確的行為已依...

目擊者心驚！彰化路跑逾3千人交管疑不嚴密 10歲男童遭車擦撞

2026員林獅子會今舉辦獅子盃第十七屆親子公益路跑，多所國小到高中組隊組隊參加，出現「超人」、空手道高手競速，場面有趣，美中不足的是員水路路段交管不嚴密，有車輛穿入路跑區擦撞一名10歲男童，緊急送醫幸無大礙。

影／台南左轉汽車未禮讓行人…2男緊急跳開仍遭擦撞 警調閱車號開罰

一輛汽車今天凌晨左轉行經台南市中西區民生路二段與康樂街口行人穿越道時，未停讓行人優先通過，2名步行男生見汽車直接開過來，緊急跳開仍遭擦撞，過程全被後方汽車行車紀錄器拍下，上傳網路；警方表示，本案將調閱車號，依法對駕駛開罰，呼籲民眾駕車應確實停讓行人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。