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獨／新莊電梯墜落2死檢警今相驗 家屬哀痛到場…業者承諾絕不逃避責任

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獨／新莊電梯墜落2死檢警今相驗 家屬哀痛到場…業者承諾絕不逃避責任

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區1處工地昨天發生2死工安意外，36歲王男與62歲洪男進行電梯安裝工程時，因施工平台鋼索斷裂連同平台自3樓墜落至1樓機坑送醫不治。檢警今午相驗2人遺體，鋼索斷裂原因及業者是否涉及過失致死刑責將待勞檢及檢警調查釐清。

據了解，發生意外的工地是5層樓的住宅樓房，電梯包商及安裝廠商2名工人當時乘坐施工平台至3樓進行電梯安裝工程，不料施工平台鋼索不明原因斷裂，2人與施工平台一同墜落至1樓。

現場工人聽到巨響，查看時發現2人傷勢嚴重趕緊報警，救護人員將2人分別送往衛福部台北醫院、輔大醫院急救，但2人在途中已OHCA，送醫急救後仍因傷重急救無效。

事發後新北市勞檢處立即勒令工地全面停工並裁處9萬元罰鍰，刑事責任部分將依建築法及職業安全衛生法規定，由檢方偵辦是否涉過失致死。若查明業者有責任，將依法處以5萬元至300萬元罰款，全面檢討及強化工地安全措施。

檢察官與法醫今天下午至新北市立殯儀館相驗，死者家屬到場難掩哀戚。死者同事表示，昨天下午突然接到營造公司打電話來說發生意外，因老闆人在國外談事情，他先趕到現場並通知老闆趕緊回國處理。

死者同事難過地說，不幸身亡的王男從20幾歲就跟著打拼，就像自己的弟弟一樣；而60多歲的洪大哥則是合作很久的資深安裝師傅，如同老大哥一般。面對突如其來的憾事，公司上下所有同事都非常悲痛。

同事說，因老闆人在國外談事情，接到消息後立即訂機票趕回來，最快明天就會到。同事強調，事情發生了該處理就處理，該承擔的責任就共同承擔，絕對不會逃避責任，今天他也代表公司把包括意外險、強制險等，理賠上限總共約3千萬的保單交給家屬，並全力協助處理後續。

檢察官至殯儀館準備相驗死者遺體。記者黃子騰／攝影
檢察官至殯儀館準備相驗死者遺體。記者黃子騰／攝影

死者家屬至殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
死者家屬至殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影

檢察官抵達殯儀館準備相驗。記者黃子騰／攝影
檢察官抵達殯儀館準備相驗。記者黃子騰／攝影

電梯 過失致死 工地 勞檢

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