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女藝人合歡山區拍車宿影片 攀爬岩壁、煮食…太管處回應了

中央社／ 花蓮縣25日電

韓國啦啦隊女藝人合歡山區拍攝車宿影片，遭民眾檢舉涉及違規攀爬岩壁、煮食等。太管處今天表示，影片中違規事實明確的行為已依法處理，並呼籲民眾守護山林安全與生態。

太魯閣國家公園管理處表示，近日接獲民眾檢舉某影視傳播公司前往武嶺拍攝的影片涉及違規，經檢視相關影像畫面，當事人攀爬岩壁行為，已違反國家公園法規定，將依法裁罰。

太管處呼籲，為取景而走入非開放山徑，不僅增加迷途風險，更有可能破壞極難復原的高山脆弱植被，此類情形國家公園巡查人員或保七總隊第九大隊員警皆會先行柔性勸導，要求立即停止行為。若遇屢勸不聽或實質污染環境者，即依國家公園法第13條第8款逕行舉發，最高裁處新台幣3000元罰鍰。

另外，影片中在停車場車內炊煮的行為，太管處指出，停車場並非公告的露營炊煮區，依據國家公園法，無論是否在車內、是否使用無明火電器，於非指定區域炊煮或宿營皆不符規範；武嶺停車場近年已有多件針對「炊煮」行為開立罰單的實例。

保七總隊第九大隊員警於10月4日當日進行巡查工作時，已勸導停止炊煮，該影視傳播公司團隊也配合停止該行為。

太管處呼籲，民眾到山區旅遊應有公德心，遵守「無痕山林」原則，切勿任意攀爬岩壁、擅離既有步道或亂丟垃圾、露營、炊煮、燃放鞭炮、煙火。不僅破壞生態環境與美觀，更可能干擾野生動物的棲息習性。若遊客在合歡山地區有以上行為，一經查證屬實，將依國家公園法，最高開罰3000元。

韓國啦啦隊女藝人在合歡山區拍攝車宿影片，遭民眾檢舉涉及違規攀爬岩壁、煮食等。太管處今天表示，影片中違規事實明確的行為已依法處理，並呼籲民眾守護山林安全與生態。聯合報資料照
韓國啦啦隊女藝人在合歡山區拍攝車宿影片，遭民眾檢舉涉及違規攀爬岩壁、煮食等。太管處今天表示，影片中違規事實明確的行為已依法處理，並呼籲民眾守護山林安全與生態。聯合報資料照

武嶺 開罰 藝人 太魯閣國家公園 合歡山

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