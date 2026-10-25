竹監攜手更保、攻城獅辦贈書活動 生命故事傳遞重生力量

為鼓勵收容人正向面對過去、勇敢改變，台灣更生保護會新竹分會於10月21日與法務部矯正署新竹監獄、巔峰潛能有限公司共同辦理「重生效應2：感恩之路」贈書暨生命故事分享活動，結合新竹御嵿攻城獅籃球隊，透過贈書、生命故事分享及音樂演出，引導收容人從真實經歷中反思過去，思考未來的人生方向。

活動由新竹地方檢察署檢察長柯宜汾、法務部矯正署新竹監獄典獄長饒雅旗及臺灣更生保護會新竹分會主任委員戴家鴻等貴賓共同參與。新竹御嵿攻城獅籃球隊由特助劉昌淦及巔峰潛能公司主編卓天仁代表捐贈「重生效應2：感恩之路」，提供收容人閱讀及生命教育使用，讓書中故事成為反思與學習的契機。

柯宜汾表示，更生朋友回歸社會除了自身努力，也需要家庭、企業及社會各界的支持，感謝攻城獅籃球隊以實際行動投入更生保護工作，並肯定作者勇於面對過去、分享生命歷程，讓收容人從真實故事中獲得啟發。她期盼收容人能把握改變的機會，也呼籲社會給予更生朋友適當的支持，協助他們重建生活、重新融入社會。

「重生效應2：感恩之路」收錄10位更生朋友的生命故事，記錄他們面對挫折、反思過去及努力復歸社會的歷程。活動邀請作者張登凱、江源富及趙錦牧分享自身經歷，並由趙錦牧與家人組成的氧氣桶樂團帶來音樂演出，透過故事與旋律傳遞感恩與陪伴，讓收容人看見人生仍有重新選擇的可能。

台灣更生保護會新竹分會表示，期盼透過此次活動，讓愛走進監所，並邀請社會各界以理解取代偏見、以行動傳遞關懷，支持願意改變的人重新融入社會，讓生命再出發。

透過贈書、生命故事分享及音樂演出，引導收容人從真實經歷中反思過去，思考未來的人生方向。圖／臺灣更生保護會新竹分會提供

這次結合新竹御嵿攻城獅籃球隊，透過贈書、生命故事分享及音樂演出。圖／臺灣更生保護會新竹分會提供