高雄警處理車禍事故 女駕駛從後追撞巡邏車…一下車「滿身酒氣」慘了

高市翁姓女子今天上午11時30分駕車行經自強二路時，適鳳山警分局五甲派出所員警在前方處理車禍事故，翁女未注意車前狀況，直接追撞巡邏車，所幸當下無人受傷，翁女一下車滿身酒氣，警方施以酒測，發現超過每公升0.28毫克，當場被逮捕送辦。

鳳山警分局五甲派出所員警今天上午11時30分將巡邏警車停在自強二路處理車禍交通事故，駕駛座的員警還沒下車；沒料，翁姓女子（44歲）駕車經過時，未注意車前狀況，直接追撞巡邏車後方，所幸撞擊力道不大，無人受傷。

翁女見撞到警用巡邏車，神情緊張下車，警方趨前盤查身分，聞到她滿身酒味，經施以酒測，現超過每公升0.28毫克，當場被逮捕送辦。全案依涉嫌違反刑法公共危險罪移送偵辦，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方隨即對雙方駕駛實施酒精濃度檢測，翁女酒測值為每公升0.28毫克，員警酒測值則為零，警詢後將翁女依公共危險罪嫌移送偵辦。

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高市翁姓女子今天上午11時30分駕車行經自強二路時，撞上處理車禍事故的巡邏車，被警方測出有酒駕行為逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

高市翁姓女子今天上午11時30分駕車行經自強二路時，撞上處理車禍事故的巡邏車，被警方測出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝