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屏東警逮2慣竊 搜刮路燈電線害公所損失逾5萬元

中央社／ 屏東縣25日電

屏東縣林男與趙男兩名慣竊今年9月陸續在屏東市區犯下7起竊案，甚至搜刮路燈電線與設備，造成公所損失逾5萬元，警方陸續逮到兩人，查扣30公斤電線，依竊盜等罪嫌送辦。

屏東警分局近期接獲屏東市公所報案，指稱瑞光南路有多處路燈的接地線、電源線、維修孔蓋及電源供應器遭竊，財損達新台幣5萬700元。警方加強周邊巡邏埋守，11日發現一輛可疑機車駛入公墓區，員警欲攔查時嫌犯隨即棄車逃逸，在現場起獲大量電線皮、剝線工具，研判非一人所為，經調閱監視器過濾，迅速鎖定林嫌與趙嫌涉有重嫌。

屏東縣警察局屏東分局公館派出所長黃勝賢今天接受媒體聯訪表示，專案小組蒐證完備後展開查緝，18日下午在麟洛鄉查獲趙嫌到案，並在住所內查扣30公斤電線、老虎鉗等贓證物，23日將林嫌拘捕到案。經清查，兩嫌共涉及7起公用電線、宮廟、工地及工廠竊盜案。

屏東警分局表示，全案依竊盜、侵入住宅等罪嫌移送偵辦，將持續針對公共設施及治安顧慮場所加強巡邏，也呼籲民眾與資源回收業者切勿收受來路不明的金屬廢料，若發現可疑人事物應立即通報警方。

屏東 公墓 竊盜

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