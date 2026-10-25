影／台南左轉汽車未禮讓行人…2男緊急跳開仍遭擦撞 警調閱車號開罰

一輛汽車今天凌晨左轉行經台南市中西區民生路二段與康樂街口行人穿越道時，未停讓行人優先通過，2名步行男生見汽車直接開過來，緊急跳開仍遭擦撞，過程全被後方汽車行車紀錄器拍下，上傳網路；警方表示，本案將調閱車號，依法對駕駛開罰，呼籲民眾駕車應確實停讓行人。

網友_.little_.fairy._今天凌晨0時許在Threads上發文指出「超扯超扯直接在我面前發生」，並附上影片可見一輛汽車左轉時，完全沒注意行人穿越道上有2名男子步行通過，2人雖緊急跳開仍被車擦撞；網友留言「他要慶幸對方是兩位年輕男生，動作反應快敏靈腰力好，這樣還可以一個move華麗轉身巧妙躲過」。

轄區第二警分局海安派出所副所長王志宏指出，今天凌晨0時許，有汽車開車行經民生路二段與康樂街口行人穿越道時，未停讓行人優先通過，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，最高可處6千元以下罰鍰；若因而肇事致人受傷，依同條第4項規定，最高可處3萬6千元以下罰鍰，並吊扣駕照。