影／整台車撞進店裡！南投轎車失控衝撞特產行 2員工閃避不及受傷

南投竹山今發生車輛衝撞商店事故，一輛黑色轎車行經當地保甲路時，突然失控撞進路旁商店，店內2人閃避不及遭撞傷，所幸生命無礙，但嚇壞附近居民，現場畫面也被路過駕駛拍下。經警方調查，初步排除毒駕、酒駕，詳細肇因待釐清。

警方調查，今天上午10時許，一輛黑色自小客車行經竹山保甲路時，駕駛疑因疲勞恍神，竟連人帶車撞入路旁販售竹筍包、蜜地瓜、番薯餅及筍絲等農特產的傳統商行，事發當下，店內2名員工遭受波及，造成身體多處擦挫傷。

由於，該輛黑色轎車突然衝入商店，巨大聲響嚇壞附近居民，急忙上前關心，並協助交管，也被路過車輛的行車記錄器下拍下，網友fishon111在Threads分享車禍現場畫面，貼文表示「整台車撞進店裡」，引發網友熱議討論。

不少網友關心店內人員狀況，也有人驚嚇直呼「想吃特產也不用那麼猴急」、「那邊沒有得來速」、「路這麼大條還能撞進去」、「這條很直怎麼撞的」等，也有人歪樓表示，該家特產行的番薯包很好吃等。

竹山警分局表示，肇事駕駛疑因疲勞一時恍神，駕車撞入路旁的特產商店內，造成商店2名員工身體多處受傷送醫，所幸傷者意識清楚，無生命危險；經初步檢測，目前尚未發現毒、酒駕情事，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

警方也呼籲，用路人行車前應養足精神、切勿疲勞駕駛，並應遵守交通規則，且隨時注意車前狀況，以確保行車安全。