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酒駕追撞高雄警用巡邏車無人傷 駕駛遭依法送辦
翁姓駕駛今天酒後開車行經高雄鳳山區自強二路時，疑未注意車前狀況，追撞停靠路邊、正在處理另一起交通事故的巡邏車，全案依涉犯公共危險等罪嫌移送偵辦，肇事原因待釐清。
高雄市政府警察局鳳山分局員警說明，五甲派出所員警上午11時30分許駕駛巡邏車，到自強二路112號前執行交通事故處理及警戒勤務，期間遭一部疑似未注意車前狀況的黑色車輛從後方追撞，所幸未造成任何人員受傷。
經警方檢測，追撞警用巡邏車的翁女酒測值為每公升0.28毫克，已超過刑事處罰標準，全案依公共危險等罪嫌移送偵辦，肇事原因待釐清。警方呼籲，酒後駕車危害自身安全並可能波及其他用路人，飲酒後應選擇代駕或搭乘大眾運輸工具，以免害人害己。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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