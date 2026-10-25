酒駕追撞高雄警用巡邏車無人傷 駕駛遭依法送辦

一名脆友昨天颱風夜開車行經苗栗市至公路、台6線口附近，車燈照見突然有人從外車道往內車道爬，車內人員驚呼連連，還好車子閃過，脆友形容遇到很像殭屍在爬超可怕，網友反應可能誤入了惡靈古堡地圖，隔著螢幕也被嚇到，警方並未接獲報案。

2026-10-25 11:17