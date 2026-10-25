快訊

好市多冷凍藍莓「10點就賣光」成黑卡專屬？會員揭殘酷真相：早去也買不到

豬哥亮愛女謝金晶右乳腫瘤爆大！左乳冒硬塊病況曝

僑委淚控抹黑 陳智菡：徐佳青貪瀆爭議不是幾滴眼淚就能抹去

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕追撞高雄警用巡邏車無人傷 駕駛遭依法送辦

中央社／ 高雄25日電

翁姓駕駛今天酒後開車行經高雄鳳山區自強二路時，疑未注意車前狀況，追撞停靠路邊、正在處理另一起交通事故的巡邏車，全案依涉犯公共危險等罪嫌移送偵辦，肇事原因待釐清。

高雄市政府警察局鳳山分局員警說明，五甲派出所員警上午11時30分許駕駛巡邏車，到自強二路112號前執行交通事故處理及警戒勤務，期間遭一部疑似未注意車前狀況的黑色車輛從後方追撞，所幸未造成任何人員受傷。

經警方檢測，追撞警用巡邏車的翁女酒測值為每公升0.28毫克，已超過刑事處罰標準，全案依公共危險等罪嫌移送偵辦，肇事原因待釐清。警方呼籲，酒後駕車危害自身安全並可能波及其他用路人，飲酒後應選擇代駕或搭乘大眾運輸工具，以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 高雄 酒測

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／車禍影像曝光 苗栗男子深夜駕車疑自撞分隔島側翻路中

影／車禍影像曝光 苗栗男子深夜駕車疑自撞分隔島側翻路中

休假放飛自我？屏東警酒駕連人帶車摔進水溝 枋寮分局出手了

休假放飛自我？屏東警酒駕連人帶車摔進水溝 枋寮分局出手了

相關新聞

路邊宰殺梅花鹿引來狗隻注意 男子辯稱撿回來的警方要查

屏東縣滿州鄉港口村有竟人在路邊宰殺梅花鹿，墾丁國家公園管理處獲報後會同警方前往查察，將64歲宋姓男子帶回偵訊，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。墾管處依違反國家公園法處以3000元罰鍰，至於是否違反野生動物保育法仍待檢警釐清。

影／台南左轉汽車未禮讓行人...2男緊急跳開仍遭擦撞 警調閱車號開罰

一輛汽車今天凌晨左轉行經台南市中西區民生路二段與康樂街口行人穿越道時，未停讓行人優先通過，2名步行男生見汽車直接開過來，緊急跳開仍遭擦撞，過程全被後方汽車行車紀錄器拍下，上傳網路；警方表示，本案將調閱車號，依法對駕駛開罰，呼籲民眾駕車應確實停讓行人。

影／整台車撞進店裡！南投轎車失控衝撞特產行 2員工閃避不及受傷

南投竹山今發生車輛衝撞商店事故，一輛黑色轎車行經當地保甲路時，突然失控撞進路旁商店，店內2人閃避不及遭撞傷，所幸生命無礙，但嚇壞附近居民，現場畫面也被路過駕駛拍下。經警方調查，初步排除毒駕、酒駕，詳細肇因待釐清。

新北男颱風天開車出門失聯 車輛現寶斗溪出海口 隔日林口海邊尋獲遺體

薔琵颱風釀雙北狂風暴雨，新北市72歲李男昨午開車外出後遲未返家，家屬擔心安危報案。林口警昨晚在寶斗溪出海口尋獲李男車輛，車輛疑墜溪嚴重毀損，但車內未發現人，消防人員徹夜搜尋未果，今早在台15線南下17公里處海岸發現李男遺體，確切死因將待檢警相驗。

隔著螢幕也害怕！ 苗栗市至公路昨天颱風夜驚見「殭屍爬」

一名脆友昨天颱風夜開車行經苗栗市至公路、台6線口附近，車燈照見突然有人從外車道往內車道爬，車內人員驚呼連連，還好車子閃過，脆友形容遇到很像殭屍在爬超可怕，網友反應可能誤入了惡靈古堡地圖，隔著螢幕也被嚇到，警方並未接獲報案。

薔琵颱風剛走父子海邊釣魚 大浪越堤將父打落海失蹤、子倒地送醫

李姓父子昨晚在基隆市碧砂漁港紅燈塔附近堤防釣魚時，50歲李男被越堤的大浪打落海中。救難人員搜尋到凌晨未發現他，今早持續展開海、陸、空搜救。李男16歲的兒子推臥堤防受傷，消防人員將他送醫，治療後返家休養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。