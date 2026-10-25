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新北男颱風天開車出門失聯 車輛現寶斗溪出海口 隔日林口海邊尋獲遺體
薔琵颱風釀雙北狂風暴雨，新北市72歲李男昨午開車外出後遲未返家，家屬擔心安危報案。林口警昨晚在寶斗溪出海口尋獲李男車輛，車輛疑墜溪嚴重毀損，但車內未發現人，消防人員徹夜搜尋未果，今早在台15線南下17公里處海岸發現李男遺體，確切死因將待檢警相驗。
林口分局下福派出所昨晚接獲陳女報案，指稱其舅舅李男昨天下午3時許開車出門後，於晚間8時許仍未返家，因薔琵颱風過境雙北整天狂風暴雨，擔心其安危立即報警求助。
下福所警員獲報循線查看，昨晚10時許在寶斗溪出海口發現李男的車輛，但車內並未發現李男蹤跡，經消防隊沿線打撈仍未尋獲。警方今天上午10時許接獲民眾報案，台15線道南下17公里（有應宮）海岸上發現一具遺體，經通知鑑識人員到場採證，並由家屬確認身分就是失蹤的李男，全案目前已報請檢察官相驗釐清李男確切死因。
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