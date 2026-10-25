路邊宰殺梅花鹿引來狗隻注意 男子辯稱撿回來的警方要查

屏東縣滿州鄉港口村有竟人在路邊宰殺梅花鹿，墾丁國家公園管理處獲報後會同警方前往查察，將64歲宋姓男子帶回偵訊，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。墾管處依違反國家公園法處以3000元罰鍰，至於是否違反野生動物保育法仍待檢警釐清。

有民眾拍下影片，屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，還引來一隻狗注意，畫面驚悚。墾管處獲報後會同保七總隊第八大隊員警前往查察，將64歲宋男帶回問訊。宋男表示，梅花鹿不是他殺的，是在滿州鄉港墘大橋附近被車撞死後他才撿回來的。

墾管處表示，梅花鹿是否被獵殺仍待檢警釐清。在國家公園範圍內獵捕野生動物，涉嫌違反國家公園法禁止狩獵動物或捕捉魚類之規定，可裁處3000元罰鍰；若涉及違反動物保護法最高可處以200萬元罰鍰；另外若涉及非法持有槍械，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

墾管處表示，參考過去處置案例，若完全死亡的梅花鹿民眾取下其頭顱或其他骨骼的行為，在法律上並未觸法。不過仍要呼籲民眾，大自然的遺骸或物品留在原地，不要任意帶走。墾管處也將會同滿州鄉公所、港口村社區進行宣導，避免類似情形再次發生。

屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。圖／墾管處提供

屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。圖／墾管處提供