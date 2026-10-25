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路邊宰殺梅花鹿引來狗隻注意 男子辯稱撿回來的警方要查

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣滿州鄉港口村有竟人在路邊宰殺梅花鹿墾丁國家公園管理處獲報後會同警方前往查察，將64歲宋姓男子帶回偵訊，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。墾管處依違反國家公園法處以3000元罰鍰，至於是否違反野生動物保育法仍待檢警釐清。

有民眾拍下影片，屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，還引來一隻狗注意，畫面驚悚。墾管處獲報後會同保七總隊第八大隊員警前往查察，將64歲宋男帶回問訊。宋男表示，梅花鹿不是他殺的，是在滿州鄉港墘大橋附近被車撞死後他才撿回來的。

墾管處表示，梅花鹿是否被獵殺仍待檢警釐清。在國家公園範圍內獵捕野生動物，涉嫌違反國家公園法禁止狩獵動物或捕捉魚類之規定，可裁處3000元罰鍰；若涉及違反動物保護法最高可處以200萬元罰鍰；另外若涉及非法持有槍械，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科700萬元以下罰金。

墾管處表示，參考過去處置案例，若完全死亡的梅花鹿民眾取下其頭顱或其他骨骼的行為，在法律上並未觸法。不過仍要呼籲民眾，大自然的遺骸或物品留在原地，不要任意帶走。墾管處也將會同滿州鄉公所、港口村社區進行宣導，避免類似情形再次發生。

屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。圖／墾管處提供
屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。圖／墾管處提供

屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。圖／墾管處提供
屏東縣滿州鄉港口村有人在路邊宰殺梅花鹿，宋男表示這是他帶回來死掉的梅花鹿。圖／墾管處提供

屏東縣滿州鄉港口村竟有人在路邊宰殺梅花鹿，還引來狗隻注意。圖／民眾提供
屏東縣滿州鄉港口村竟有人在路邊宰殺梅花鹿，還引來狗隻注意。圖／民眾提供

梅花鹿 墾管處 墾丁

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