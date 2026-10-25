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隔著螢幕也害怕！ 苗栗市至公路昨天颱風夜驚見「殭屍爬」

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一名脆友昨天颱風夜開車行經苗栗市至公路、台6線口附近，車燈照見突然有人從外車道往內車道爬，車內人員驚呼連連，還好車子閃過，脆友形容遇到很像殭屍在爬超可怕，網友反應可能誤入了惡靈古堡地圖，隔著螢幕也被嚇到，警方並未接獲報案。

薔琵颱風來襲，一名脆友昨天晚上6點43分開車苗栗市至公路東往西方向，接近台6線經國路口，突然有人從外側車道爬往內側車道，車燈照射下突如其來，車內人員驚叫，不知道發生什麼事，隨即路旁有停放一輛車子，脆友分享行車記錄器，表示遇到很像殭屍在爬超可怕，農曆7月過很久了。

PO文引起討論，認為爬在馬路上臉朝下，可能是在找東西，但暗夜突然在馬路上看到，尤其是朝內側車道車子的方向過來，隔著螢幕也被嚇到，可能誤入了惡靈古堡地圖，懷疑是醉漢，警方則表示未接獲任何相關報案。

一名脆友昨天颱風夜開車行經苗栗市至公路、台6線口附近，車燈照見突然有人從外車道往內車道爬，影像相當嚇人。圖／脆友lughecc.66381提供
一名脆友昨天颱風夜開車行經苗栗市至公路、台6線口附近，車燈照見突然有人從外車道往內車道爬，影像相當嚇人。圖／脆友lughecc.66381提供

苗栗市 螢幕 害怕 苗栗

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