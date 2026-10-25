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薔琵颱風剛走父子海邊釣魚 大浪越堤將父打落海失蹤、子倒地送醫
李姓父子昨晚在基隆市碧砂漁港紅燈塔附近堤防釣魚時，50歲李男被越堤的大浪打落海中。救難人員搜尋到凌晨未發現他，今早持續展開海、陸、空搜救。李男16歲的兒子推臥堤防受傷，消防人員將他送醫，治療後返家休養。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心昨晚8時56分接獲報案，碧砂紅燈塔附近有人落海，另有1人受傷。消防局出動人、車、艇馳援，但因海況不佳，救生艇無法下水。海巡單位也派出巡防艇和岸巡人員到場，義消、救難協會及內政部空勤總隊直升機加入搜救行列。
消防人員到場後，發現李男的兒子意識清楚、有失溫狀況、牙齒掉落兩顆，右小腿有3公分裂傷，兩膝有擦傷，送往衛生福利部基隆醫院治療後，今早已返家休養。
空勤總隊直升機昨晚10時48分飛抵現場，在海面協助搜索，昨晚11時8分直升機離場。消防局出動空拍機升空搜索，今早9時8分空勤直升機再次到達附近海面搜尋。
消防局今天凌晨2時許與家住新北汐止的李男家屬溝通，因天色不佳，搜索任務在2時30分先告一段落，今天上午6時海巡人員實施岸際搜索，消防局也在上午8時集結，共同執行搜索任務，至10時30分仍未找到李男身影。
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