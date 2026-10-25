北市暗夜汽機車事故！騎士直行衝撞噴飛 汽車闖紅燈釀禍肇逃

台北市中山區今凌晨有1黑色汽車違規闖紅燈，橫向過路的吳姓機車騎士閃避不及，碰撞倒地受傷送醫，所幸無生命危險；警方介入後發現，肇事汽車事後旋即駛離現場，正調閱監視器畫面追查肇事者身分，將依肇事逃逸罪嫌偵辦。

警方調查，37歲吳姓男子今凌晨騎乘機車沿中山北路二段往北行，肇事黑色汽車則沿民生東路一段往西行；雙方行經民生東路、中山北路口，汽車違規闖紅燈，吳男直行閃避不及，衝撞汽車左側車身。事故導致吳男噴飛倒地，四肢擦挫傷、面部挫傷，經送馬偕醫院救治，無生命危險，吳的機車嚴重毀損。

肇事黑色汽車事後旋即駛離現場，警方介入後正積極調閱監視器畫面，並藉相關車籍資料以車追人，待鎖定涉案者身分後，將另行通知其到案調查，並釐清肇事逃逸罪責，依法究辦。

台北市中山區今凌晨有1黑色汽車違規闖紅燈，橫向過路的吳姓機車騎士閃避不及，碰撞倒地受傷送醫。圖／警方提供