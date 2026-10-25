竹市透天厝凌晨惡火！消防員急救出1受困住戶

新竹市東區高翠路巷內今天凌晨發生住宅火警，消防局凌晨1時接獲民眾報案，指透天住宅社區冒出火煙，隨即派遣15輛消防車、41名警消人員前往搶救。警消獲報在15分鐘內撲滅火勢，在入室搜索後發現受困的劉姓住戶，所幸意識清醒，但有吸入性嗆傷，已送醫，起火原因及財物損失調查中。

新竹市消防局表示，今天凌晨1時接獲報案電話，指新竹市東區高翠路的透天住宅社區有火煙冒出，狀況不明，消防人員於1時9分抵達現場。

消防人員到場後立即展開滅火及搜救行動，1時18分回報1樓火勢已受控制，隨即進入屋內搜索。隨後在四樓火場搜索時發現受困的劉姓男子（69歲），意識清楚，但有吸入性嗆傷，已送醫救治，至於財物損失和起火原因調查中。

新竹市消防局指出，起火建築為4層樓住宅，現場共出動15輛消防車、41名警消人員投入搶救。至於詳細起火原因及火災發生經過，仍待進一步調查釐清。

消防人員到場後立即展開滅火及搜救行動，1時18分回報1樓火勢已受控制，隨即進入屋內搜索。圖／新竹市消防局提供

警消獲報在15分鐘內撲滅火勢，在入室搜索後發現受困的劉姓住戶，所幸意識清醒，已送醫。圖／新竹市消防局提供