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新竹出租套房大火波及隔壁民宅 11人救出3人嗆傷送醫

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市東區光復路一段巷內今天凌晨發生住宅火警，火勢波及旁邊的透天建築，消防人員到場後發現起火建築為3層樓鋼筋混凝土建物，一樓作為店面，二樓及三樓則出租作為套房使用，共救出11名民眾，所幸救出時均意識清楚，詳細起火原因仍待調查。

消防局指出，今天凌晨2時17分接獲民眾報案，指光復路一段巷內有透天建築1樓冒出火煙，隨即派遣人車前往，消防人員於2時23分抵達現場，初步回報為二級火警，當時尚無法確認是否有人員受困。

消防人員到場後發現，光復路一段7號、9號均起火燃燒，隨即展開滅火，並同步搜索、確認是否有人受困。搶救過程中，消防人員陸續從不同建物內救出受困民眾，其中5號救出1人、9號救出7人，另於7號救出3人，合計11人獲救。

經初步了解，共有3名民眾因吸入濃煙感到身體不適送醫，其餘人員均未送醫，詳細起火原因仍待火災調查科釐清。

消防局表示，火警現場建築物為3層樓鋼筋混凝土（RC）建築，1樓作為店面，2、3樓為出租套房。火警發生後，消防人員持續進行滅火及人命搜救，後續火災原因及詳細起火經過仍待調查釐清。

新竹市東區光復路一段巷內今天凌晨發生住宅火警。圖／新竹市消防局提供
新竹市東區光復路一段巷內今天凌晨發生住宅火警。圖／新竹市消防局提供

消防人員到場後發現，光復路一段7號、9號均起火燃燒。圖／新竹市消防局提供
消防人員到場後發現，光復路一段7號、9號均起火燃燒。圖／新竹市消防局提供

3名民眾因吸入濃煙感到身體不適送醫，其餘人員均未送醫，詳細起火原因仍待火災調查科釐清。圖／新竹市消防局提供
3名民眾因吸入濃煙感到身體不適送醫，其餘人員均未送醫，詳細起火原因仍待火災調查科釐清。圖／新竹市消防局提供

新竹 火災 消防人員

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