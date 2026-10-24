酒駕自摔連人帶車困水溝…警察一看竟是同事 送考績會懲處

屏東縣枋寮派出所張姓巡佐22日休假期間，酒後騎乘普通重型機車，在佳冬鄉佳和路段自摔，連人帶車掉入水溝中受困，被救起後酒測值高達0.58，警方依法懲處並送考績會決議，最重可記2大過免職。

警方22日下午3時11分接獲民眾報案，佳冬鄉佳和路段發生自摔交通事故，員警到場處理發現竟是同事，枋寮派出所張姓巡佐休假喝酒後，騎車經過時疑似不勝酒力，連人帶車掉入路旁狹窄水溝中，消防人員趕到把人救起，酒測值高達0.58。

枋寮警分局強調，警方秉持「酒駕零容忍」立場，不因當事人身分而有差別待遇，該巡佐將依調查結果及相關法令嚴正查處，絕不寬貸。另外持續強化員警法紀及交通安全教育，落實內部管理，避免類似案件再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣枋寮派出所張姓巡佐22日休假期間酒駕自摔，連人帶車掉入水溝，酒測值高達0.58。記者潘奕言／翻攝