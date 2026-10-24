快訊

酒駕自摔連人帶車困水溝…警察一看竟是同事 送考績會懲處

布蘭特奔向每桶117美元！美國期中選舉過後 油價會續漲或回跌？

護航擴廠案索賄370萬元涉貪 桃市經發局前科長、助理一審判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

休假放飛自我？屏東警酒駕連人帶車摔進水溝 枋寮分局出手了

中央社／ 屏東縣24日電

屏東縣張姓員警日前休假期間酒後騎機車，於佳冬鄉佳和路段連人帶車摔進水溝，四肢擦挫傷。屏東縣警局枋寮分局表示，全案依法辦理，絕不寬貸，懲處最重可記2大過免職。

臉書（Facebook）社團「爆料公社」今天一則貼文指出，枋寮張姓員警休期間酒駕，連人帶車摔進水溝。

屏東縣政府警察局枋寮分局證實，22日下午3時11分接獲民眾報案，佳冬鄉佳和路段發生交通事故。經員警到場處理，查為枋寮派出所張姓巡佐，休假期間酒後騎乘普通重型機車行駛，於上述路段自摔受困，四肢擦挫傷。經實施呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.58mg/L，全案依法辦理。

枋寮警分局強調，員警肩負維護交通安全及執行酒駕取締之責，更應以身作則，對於員警涉酒後駕車情事，分局秉持「酒駕零容忍」立場，不因當事人身分而有差別待遇。

枋寮警分局提及，將依調查結果及相關法令嚴正查處，絕不寬貸。懲處待考績會決議，最重可記2大過免職。另持續強化員警法紀及交通安全教育，落實內部管理，避免類似案件再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

酒駕 屏東 機車 警察

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

颱風薔琵來襲 高雄男開車遇路樹倒塌撞民宅2傷

薔琵狂吹宮廟停電起歹念…2笨賊摸黑偷四面6.8萬金牌 宮主防颱當場逮

薔琵陣風狂颳！台中樹倒、民宅頂樓排水槽高懸 烏日警民頂風合力排除

薔琵颱風襲台24日交通懶人包 雙鐵、國內外航班、船班異動一次看

相關新聞

影／驚悚畫面曝！薔琵颱風吹倒北市路樹 倒塌壓車...3人一度受困

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市士林區承德路四段昨天晚上發生路樹倒塌意外，樹木倒下時不慎壓中行經車輛，導致車內2大1小，共3人一度受困，消防人員獲報迅速用電鋸鋸斷樹幹救出民眾，所幸經檢視均未受傷、無須送醫，警方隨後也在場拉起封鎖線維持交通管制。

金門成功聚落古厝驚傳火警！火從廚房竄向廂房6輛消防車奔馳搶救

金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，火勢從廚房向廂房延燒，消防局獲報後，立即派遣金湖、金沙分隊共6輛消防車、14名消防人員趕赴現場搶救，消防人員抵達後迅速布設水線、破門灌救，短短數分鐘內控制火勢，所幸未造成人員傷亡。

影／高雄某坐月子中心傳颱風夜無預警趕走產婦和寶寶 網怒：欺人太甚

高市仁武區某坐月子中心傳經營不善，昨晚在薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，家屬不滿在網路社群貼文指，弟媳剛住不到5天在颱風天被趕出來，引發不少網友怒批「欺人太甚」；警方到場排解，業者指因無人力營業才做調整，後續會和律師商討賠償事宜。

酒駕自摔連人帶車困水溝…警察一看竟是同事 送考績會懲處

屏東縣枋寮派出所張姓巡佐22日休假期間，酒後騎乘普通重型機車，在佳冬鄉佳和路段自摔，連人帶車掉入水溝中受困，被救起後酒測值高達0.58，警方依法懲處並送考績會決議，最重可記2大過免職。

休假放飛自我？屏東警酒駕連人帶車摔進水溝 枋寮分局出手了

屏東縣張姓員警日前休假期間酒後騎機車，於佳冬鄉佳和路段連人帶車摔進水溝，四肢擦挫傷。屏東縣警局枋寮分局表示，全案依法辦理...

不爽被嘲笑性傾向曾自焚抗議 北市男又在家打父兄遭逮收押

曾自焚未果的蔡姓男子飽受精神困擾，因與家人相處不睦，先前已被法院核發保護令，他上月因案出獄，昨天在家又情緒失控，拿雨傘和椅子攻擊父親和哥哥，家人制止後報警。警方依現行犯逮捕，詢後依違反家庭暴力防治法移送法辦，檢方向法院聲押獲准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。