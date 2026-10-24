休假放飛自我？屏東警酒駕連人帶車摔進水溝 枋寮分局出手了

屏東縣張姓員警日前休假期間酒後騎機車，於佳冬鄉佳和路段連人帶車摔進水溝，四肢擦挫傷。屏東縣警局枋寮分局表示，全案依法辦理，絕不寬貸，懲處最重可記2大過免職。

臉書（Facebook）社團「爆料公社」今天一則貼文指出，枋寮張姓員警休期間酒駕，連人帶車摔進水溝。

屏東縣政府警察局枋寮分局證實，22日下午3時11分接獲民眾報案，佳冬鄉佳和路段發生交通事故。經員警到場處理，查為枋寮派出所張姓巡佐，休假期間酒後騎乘普通重型機車行駛，於上述路段自摔受困，四肢擦挫傷。經實施呼氣酒精濃度測試，酒測值達0.58mg/L，全案依法辦理。

枋寮警分局強調，員警肩負維護交通安全及執行酒駕取締之責，更應以身作則，對於員警涉酒後駕車情事，分局秉持「酒駕零容忍」立場，不因當事人身分而有差別待遇。

枋寮警分局提及，將依調查結果及相關法令嚴正查處，絕不寬貸。懲處待考績會決議，最重可記2大過免職。另持續強化員警法紀及交通安全教育，落實內部管理，避免類似案件再次發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康