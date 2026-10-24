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不爽被嘲笑性傾向曾自焚抗議 北市男又在家打父兄遭逮收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

曾自焚未果的蔡姓男子飽受精神困擾，因與家人相處不睦，先前已被法院核發保護令，他上月因案出獄，昨天在家又情緒失控，拿雨傘和椅子攻擊父親和哥哥，家人制止後報警。警方依現行犯逮捕，詢後依違反家庭暴力防治法移送法辦，檢方向法院聲押獲准。

北市警松山分局22日上午獲報，指某民宅有暴力衝突，警方趕抵了解，上月剛出獄的蔡因家中電器節電問題與父親和哥哥口角，蔡情緒失控，隨手抓起家中的椅子與雨傘攻擊兩人。

父親透露，因兒子過去有暴力傾向，向法院申請保護令，原以為他入獄後會有所悔改，才讓他待在家同住，孰料又因生活瑣事失控發飆，「不得不報警」。

警方當下控制住蔡，依違反家庭暴力防治法現行犯逮捕，移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押獲准。

據了解，蔡2019年間就讀某技術學院時，因不滿遭同學排擠、嘲笑性傾向，加上諮商過程未獲尊重，萌生極端尋短念頭，在2020年1月22日晚上6時，騎機車載30公升汽油桶至對方家門口點火自焚抗議，火勢釀他自己全身81%嚴重燒傷，所幸送醫救回一命，事後被依公共危險罪判刑1年9個月，治療復原後入監服刑。

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曾自焚未果的蔡姓男子長期飽受精神困擾，因與家人相處不睦，先前已被法院核發保護令，他因案出獄，昨天在家又情緒失控，持雨傘和椅子攻擊父親和哥哥，被逮收押。記者翁至成／翻攝

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