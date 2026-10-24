薔琵狂吹宮廟停電起歹念…2笨賊摸黑偷四面6.8萬金牌 宮主防颱當場逮

新北市瑞芳區今天上午受薔琵颱風影響仍停電，王姓男子夥同黃姓少年到「九上天神農大帝宮」參拜時發現停電，漆黑一片起歹念，摸黑偷走4面市價6萬8000元的金牌，王姓宮主當時防颱巡查撞見報警。警方將王男、黃少帶回偵訊後，訊後竊盜罪送辦。

瑞芳警分局調查，今天上午11時10分許，瑞濱派出所接獲報案，瑞芳區「九上天神農大帝宮」發生竊案，巡佐張庭剛、員警許紹宇迅速趕抵現場，查獲20多歲王男及黃姓少年涉案，查扣被竊四面金牌。

警方說，2人表示要返家路過宮廟，打算參拜時發現宮廟停電，覺得有可趁之機行竊取金牌，被宮主發現。

警訊時2人互推責任，王男稱是黃姓少年指使，黃姓少年否認教唆，稱是王男自行前往竊取，雙方說法不一，相關情節仍待進一步釐清，全案依法移送偵辦。

瑞芳分局提醒，颱風期間各場所忙於防災整備，也要留意門窗及重要財物安全，並適時巡查周邊狀況。若發現可疑人事物，請立即撥打110報案，警方將即時派員到場處理。

薔琵狂吹宮廟停電起歹念，2賊摸黑偷四面6.8萬金牌，宮主防颱當場逮。圖／讀者提供