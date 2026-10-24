偷走南投草屯縣長、鎮長聯合競選車 竊賊招搖開到台南、高雄繼續行竊

南投縣草屯鎮長簡賜勝競選宣傳車本月22日遭竊，楊姓慣竊偷車後竟一路開往台南、高雄，繼續犯下多起竊案。草屯警方獲報後跨縣市追查，在台南尋獲宣傳車並逮捕嫌犯，南投地方法院法官已裁定羈押。

警方指出，草屯警分局中正派出所接獲報案後，立即成立專案小組，報請南投地檢署指揮偵辦，並聯合高雄市岡山分局、台南市第一分局及永康分局追查，迅速掌握失竊車輛行蹤。

警方調查，來自新竹的楊姓慣竊先在草屯偷了一輛自行車，騎車前往參選人服務處，再竊取簡賜勝與南投縣長許淑華的聯合競選宣傳車，隨後一路南下，在台南、高雄等地連續犯下數起小額竊盜案。

警方表示，楊嫌雖然移除宣傳車上的參選人肖像，車身仍留有參選人姓名，開著醒目的競選宣傳車四處行竊，相當招搖。警方透過車輛行車軌跡追查，獲報2小時內在台南市北區尋獲車輛，並在附近擴大搜索時逮捕楊嫌。

由於案件涉及跨縣市，南投、台南及高雄警方聯手追查，順利將嫌犯查獲。警方初步研判，楊嫌是為了竊盜而犯案，並無政治動機，全案依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。檢察官考量楊嫌有反覆犯案之虞，建請法院預防性羈押，已獲裁准。