追捕失聯越南籍移工 2海巡人員遭蜂螫傷無生命危險

失聯越南籍男移工昨下午在台東小野柳風景區觀浪，海巡署人員發現口音有異，準備查驗身分時，男子拔腿逃離，藏入附近草叢，2名進入草叢追捕的海巡人員遭蜂螫傷，所幸沒有生命危險，稍後也將移工逮捕。

颱風薔琵掀起滔天巨浪，昨日下午3時許，海巡人員在台東市郊小野柳風景區發現1名男子觀浪，因男子所在位置已接近管制區，海巡人員上前勸離。交談過程中察覺該男子口音有異，欲進一步查驗身分時，男子突然逃跑。

海巡人員追逐約200餘公尺後，男子躲入草叢，海巡及其他支援單位共計16人展開圍捕。人員進入草叢搜捕時，不慎碰觸土蜂蜂窩，2人遭蜂螫傷送醫。海巡人員稍後查獲逃跑男子，確認為失聯移工。

海巡署東部分署第13岸巡隊伽藍安檢所長胡宜武今天對外說明表示，昨日下午3時55分隊員於小野柳露營區海堤執行管制區巡查時，發現1名男子靠近海岸，上前確認身分時，男子突然逃竄。經通報鄰近單位支援圍捕，於附近草叢查獲，確認為越南籍失聯移工，完成筆錄製作後，移送內政部移民署南區事務大隊台東縣專勤隊收容。

胡宜武表示，伽藍安檢所同仁支援圍捕任務、進入樹林區時，2人不慎遭蜂群螫傷，分別被螫15處及3處，當晚6時10分由專車送抵台東基督教醫院診治，經施打抗生素及抽血檢驗，目前意識清楚、狀況穩定。

胡宜武表示，今日分署長特別前往伽藍安檢所關懷慰問執勤同仁，並提醒執行岸際巡查及搜索圍捕勤務時，務必注意周遭環境及自身安全，在確保人員安全的前提下，落實各項勤務要求，兼顧執法成效與同仁健康。

第13岸巡隊呼籲，民眾如發現疑似失聯移工或非法聘僱情事，請向移民署或相關主管機關通報；雇主聘僱外國人應遵守相關法令，切勿非法聘僱，以免觸法。