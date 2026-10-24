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薔琵風雨中80歲婦跌倒受傷 內湖警民合力撐傘送醫
薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市內湖區一名80歲婦人昨天疑因路面濕滑，不慎跌倒受傷，獨自坐在路旁淋雨。內湖分局員警執行風災查報勤務時發現，立即上前關心，並與路過熱心民眾合力撐傘遮雨，協助將婦人送往三軍總醫院內湖院區就醫。
港墘派出所所長陳俊諺、警員吳康宏及彭識恩昨天執行轄區風災查報勤務，行經內湖路二段時，發現一名年長婦人跌坐路旁，衣物已被雨水淋濕，隨即上前查看。
經了解，婦人年約80歲，當時意識清醒，疑因雨天路面濕滑不慎跌倒，造成腿部疼痛，一時無法自行離開。由於現場風雨不斷，員警擔心婦人持續淋雨影響身體狀況，立即與路過民眾合力撐傘，協助婦人遮雨，隨後將她送往三軍總醫院內湖院區就醫。
內湖分局提醒，颱風期間外出應留意路面濕滑及周遭環境，尤其年長者行走時應放慢腳步，以免發生跌倒意外。
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