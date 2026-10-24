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金門成功聚落古厝驚傳火警！火從廚房竄向廂房6輛消防車奔馳搶救

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，火勢從廚房向廂房延燒，消防局獲報後，立即派遣金湖、金沙分隊共6輛消防車、14名消防人員趕赴現場搶救，消防人員抵達後迅速布設水線、破門灌救，短短數分鐘內控制火勢，所幸未造成人員傷亡。

消防局指出，在今天上午7時20分接獲民眾報案，指稱成功聚落一處住宅發生火警，隨即啟動救災機制，派遣金湖及金沙分隊前往搶救，義消楊忠典、陳向鑫、陳俊宇也到場支援。

救災人車抵達時，發現火勢正從廚房往廂房方向延燒，情況一度相當緊急，現場指揮官、消防局第二大隊副大隊長李忠仁立即指揮人員部署水線，並採取破門方式進入搶救，在消防人員通力合作下，迅速壓制火勢，避免火勢持續擴大。

火勢撲滅後，消防人員持續進行殘火處理及降溫作業，並使用熱顯像儀（TIC）檢查現場，確認沒有復燃及延燒疑慮後，才完成救援任務。至於起火原因，仍有待進一步調查釐清。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋提醒，民眾使用瓦斯爐及各項電器時，應落實「人離火熄」原則，用火後確實檢查是否仍有火源，並定期清理居家環境，避免堆積大量可燃物。一旦發生火災，應立即撥打119報案，爭取黃金救援時間。

金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，火勢從廚房向廂房延燒，房屋內部都燒的一片漆黑。圖／金門縣消防局提供
金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，火勢從廚房向廂房延燒，房屋內部都燒的一片漆黑。圖／金門縣消防局提供

金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，消防局獲報後，立即派遣金湖、金沙分隊共6輛消防車、14名消防人員趕赴現場搶救，消防人員抵達後迅速布設水線、破門灌救，短短數分鐘內控制火勢。圖／金門縣消防局提供
金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，消防局獲報後，立即派遣金湖、金沙分隊共6輛消防車、14名消防人員趕赴現場搶救，消防人員抵達後迅速布設水線、破門灌救，短短數分鐘內控制火勢。圖／金門縣消防局提供

金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，火勢從廚房向廂房延燒，濃煙密佈，嚇壞附近鄰居。圖／金門縣消防局提供
金門金湖鎮成功聚落一處閩式古厝今天上午驚傳火警，火勢從廚房向廂房延燒，濃煙密佈，嚇壞附近鄰居。圖／金門縣消防局提供

金門 廚房 陳向鑫

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