颱風天強風吹倒老翁跌坐路旁 台中熱心民眾與警接力護送

薔琵颱風來襲台中地區風強，一名七旬老翁昨天傍晚疑似迷路，被風吹倒跌坐台中市大雅區清泉路九天玄女廟附近路旁，台中市大雅警分局六寶派出所獲報後，立即協助處理，熱心民眾協助將老翁載返派出所安置，員警發現他受傷後，通報119救護人員送醫治療，並聯絡上老翁的兒子，趕到醫院照護。

大雅警分局六寶派出所警員段浩維昨天下午5時51分接獲熱心民眾報案，清泉路九天玄女廟周邊有一名老翁疑似因風勢強勁不慎跌倒，無助坐在路旁。考量當時正值颱風期間，戶外風勢強勁，老翁若持續逗留在外，恐有安全疑慮，員警立即聯繫報案人確認現場狀況，並由熱心民眾協助將老翁載返派出所安置。

老翁抵達派出所後，員警發現他臉部有擦挫傷，通報119救護人員到場協助處理傷口，並送往中港澄清醫院治療。老翁當時情緒緊張，無法清楚表達身分及住址，警員段浩維耐心安撫、循序引導，老翁才取出隨身攜帶的身分證件，警方確認老翁身分後，利用老翁記得的家中電話聯繫其兒子。其子表示，父親離家約8公里，他不清楚父親何時外出，過去曾發生類似情形，家屬感謝警方及熱心民眾在惡劣天候下及時伸出援手。

大雅警分局呼籲，颱風期間風雨較大，民眾應盡量避免非必要外出，家中如有高齡長者或容易走失的家人，應多加留意其行蹤，必要時可協助配戴聯絡資訊，以利走失時及時聯繫。若發現有長者或其他民眾疑似迷途、受傷或需要協助，請立即撥打110或119，共同守護民眾生命安全。