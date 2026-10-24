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張善政連兩晚坐鎮防颱應變中心 掌握177件災情指示加速搶修

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市長張善政主持災害應變中心第二次工作會議。圖：桃園市消防局提供

薔琵颱風持續發威，桃園市長張善政今（23）日晚間再度前往消防局，主持災害應變中心第二次工作會議，掌握各區災情及防颱整備進度。桃園截至下午6時累計177件災情，復興區已有691人完成預防性撤離。張善政指示各局處加強橫向聯繫，與台電合作加速搶修，並持續關注山區降雨及弱勢民眾安置情形，降低颱風對市民生活的影響。

張善政表示，受颱風影響，桃園沿海地區出現強風，山區也有明顯降雨，市府將持續掌握颱風動態，以市民生命財產安全為優先。針對路樹倒塌、電力設施受損及道路障礙等災情，要求相關局處與台電密切合作，在確保搶修人員安全的前提下，加速恢復供電及道路通行。

張善政也特別要求加強巡查易淹水地區、地下道及排水設施，持續監測山區降雨、邊坡安全與交通狀況，並落實預防性撤離及弱勢民眾安置工作，確保各項防災措施確實執行。

根據消防局統計，截至23日下午6時，全市累計受理177件災情，其中以民生基礎設施108件最多，其次為路樹災情43件，其餘包括廣告招牌、建物毀損、道路隧道及積淹水等案件。目前已完成處理114件，尚有63件持續處理中，市府正透過災害應變中心統籌協調，加速災情排除。

停電方面，台電桃園區處指出，截至下午3時，桃園地區累計停電14986戶，已恢復14592戶供電，尚有394戶待復電，主要分布於大園區205戶、觀音區176戶及復興區13戶。台電已啟動緊急應變中心，投入174名搶修人員及相關機具，並安排人員進駐復興山區，加快搶修進度。

山區防災也是此次應變重點。水務局表示，自22日凌晨0時起至統計時間，桃園最大累計雨量出現在復興區，達246.5毫米，最大時雨量則為大溪區22.5毫米。目前全市有31條土石流潛勢溪流發布黃色警戒，另有1處大規模崩塌警戒區域，尚未發布土石流紅色警戒。

民政局指出，復興區已完成202戶、691人預防性撤離，其中610人依親安置、81人收容安置。撤離人數包括列冊保全戶674人及非保全戶17人，列冊保全戶均已完成撤離，其餘12區目前沒有撤離情形。

社會局表示，復興區已開設8處避難收容處所，安置81名撤離民眾，並持續確認生活物資及照顧需求。針對弱勢族群，市府已通知全市兒少、老人及身心障礙福利機構加強防颱，另對9家位於淹水潛勢區的社福機構強化防護措施。

此外，市府提前配送老人及身心障礙者2至4餐代餐，其中復興區已完成4餐配送，確保颱風期間弱勢民眾基本生活及照顧服務不中斷。

道路安全方面，工務局已針對復興區8條轄管道路加強邊坡巡查，並於前、後山各設置3處搶修機具及人員駐點，以便發生落石或道路中斷時立即投入搶通。全市14座轄管地下道也已完成設備檢查及側溝清理，安排24小時監控積淹水情形，必要時將採取封閉措施。截至下午3時，工務局受理24件路樹災情，已有23件完成處理。

警察局表示，自22日下午5時30分至23日下午3時，各分局累計受理45件災情，出動警力90人次協助處置，另勸導39名民眾離開復興山區及沿海危險區域，並投入170人次警力配合復興區預防性疏散撤離，維護民眾安全及交通秩序。

交通運輸方面，受到颱風影響，23日市區公車及國道客運部分減班或停駛，各區免費公車、桃小巴、幸福巴士及觀光巴士暫停營運，YouBike及共享機車也暫停服務。市府自上午7時起暫停路邊停車收費，並有條件開放紅、黃線停車，另備妥60部客運車輛支援防災運輸。

桃園捷運公司表示，已啟動一級防颱應變機制，每3小時定期巡檢，目前尚無重大災情。24日機場捷運將先維持普通車15分鐘班距，直達車則視颱風動態及旅運需求評估恢復，並依實際風速調整列車行駛速度，預計24日上午5時公布最新營運資訊。

醫療照護方面，衛生局指出，全市醫療院所、護理及精神照護機構、衛生所均無災損通報。截至下午3時，累計通報4名緊急傷病患，其中3人已出院、1人轉院治療。市府也持續掌握復興區後山10名洗腎民眾及1名孕婦等高風險個案的安置與就醫需求，確保必要醫療照護不中斷。

農業局表示，目前尚無農漁業災情通報，蔬菜批發市場交易價格維持平穩。市府已儲備約90公噸馬鈴薯、甘藍、大白菜及白蘿蔔等蔬菜，確保颱風期間民生供應穩定。

至於公共設施與活動安全，都市發展局已完成6件建物及施工設施相關災情處置；觀光旅遊局則預防性拆除並移置桃園萬聖城場地硬體及氣模設施，其餘大型設施也已完成加固。教育局統計，全市僅北門國小通報1件樹木傾倒，已由區公所協助清理。

環保局持續動員各區清潔中隊清理側溝、垃圾及落葉，維持排水順暢。智慧城鄉發展委員會統計，1999市民諮詢服務專線自22日下午5時30分至23日下午2時，共接獲183件災害相關諮詢，以交通及紅黃線停車78件、停班停課70件為主，另有61件災害通報已轉交權責單位處理。

張善政強調，市府將持續透過災害應變中心掌握各區狀況，要求相關局處保持聯繫、即時處理災情，尤其山區撤離安置、道路安全及民生供電等工作不能鬆懈，務必在確保救災人員安全的前提下，加速完成搶修及復原，維護市民生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：張善政連兩晚坐鎮防颱應變中心 掌握177件災情指示加速搶修

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