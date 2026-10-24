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薔琵颱風考驗供電 台電桃園區處冒雨搶修復電率已達87%

桃園電子報／ 桃園電子報

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台電工作人員進行樹木傾倒清除作業。台電桃園區處提供

薔琵颱風帶來強風豪雨，造成桃園多處停電。台灣電力公司桃園區營業處今（23）日晚間表示，截至晚間9時，桃園累計停電戶數已逾2萬戶，經搶修團隊冒著風雨持續搶修，目前復電率約87%，停電區域主要集中在中壢、新屋、大園及楊梅等地，台電已調度人力及機具全力搶修，盼儘速恢復正常供電。

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工作人員在新屋區低壓斷線接續作業。圖：台電桃園營業處提供台

台電桃園區處指出，受颱風影響，桃園各地陸續傳出停電災情，搶修人員持續投入復電作業。不過，隨著入夜後風雨增強，加上夜間視線不佳，部分地區出現路樹倒塌及道路障礙，增加搶修難度。為兼顧人員安全及復電效率，搶修團隊將視現場風雨情況調整作業，並在安全條件許可下加速恢復供電。

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工作人員進行低壓斷線接續作業。圖：台電桃園營業處提供

根據中央氣象署預估，薔琵颱風目前滯留台灣東部外海，今晚至明（24）日清晨將是風雨最劇烈的時段，強風豪雨恐持續造成新的停電事故。台電桃園區處已於今晚完成搶修人力、機具設備及車輛盤點調度，預先做好後續應變準備。若深夜停電範圍進一步擴大，將考量夜間作業安全，於明日上午全面投入搶修，爭取在最短時間內恢復民眾用電。

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蘆竹區強風致樹竹傾倒進行樹竹清除作業。圖：台電桃園營業處提供

台電桃園區處處長洪通澤表示，面對颱風造成的停電災情，台電持續與地方政府及各地村里長保持密切聯繫，遇有路樹倒塌、道路阻斷等妨礙搶修的情形，將立即協調相關單位協助排除障礙，讓搶修人員能儘速進入現場，提升復電效率。

針對民眾關心的復電順序，台電說明，颱風停電搶修將依照「供電樞紐變電所、主幹線、分歧線」的原則逐步恢復供電，並優先處理捷運、火車、自來水及電話通信等重要公共設施，確保民生及公共服務正常運作。實際復電時間仍須視停電範圍、交通路況及現場風雨情況而定。

洪通澤也特別提醒，颱風期間如發現電線掉落、裸露或纏繞等情形，民眾切勿自行碰觸、撿拾或使用工具勾撥，以免發生觸電意外，應立即撥打台電24小時客服專線1911通報，由專業人員到場處理。

台電桃園區處強調，面對颱風帶來的供電挑戰，搶修團隊將持續掌握各地停電情形，在確保作業安全的前提下全力投入復電工作，也請受停電影響的民眾給予第一線搶修人員耐心與體諒。

本文章來自《桃園電子報》。原文：薔琵颱風考驗供電 台電桃園區處冒雨搶修復電率已達87%

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