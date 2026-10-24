薔琵颱風天6度偷超商 45歲男再下手遭埋伏警逮

高市仁武區某坐月子中心傳經營不善，昨晚在薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，家屬不滿在網路社群貼文指，弟媳剛住不到5天在颱風天被趕出來，引發不少網友怒批「欺人太甚」；警方到場排解，業者指因無人力營業才做調整，後續會和律師商討賠償事宜。

2026-10-24 11:09