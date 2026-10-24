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薔琵颱風天6度偷超商 45歲男再下手遭埋伏警逮
薔琵颱風襲台期間，台北市信義區45歲劉姓男子趁風雨接連到超商行竊，短短兩天六度進店偷取麵包、飲料等商品，造成店家損失約2000元。警方獲報後調閱監視器，研判劉男可能再度犯案，派員到超商埋伏守候，果然等到劉男再次上門偷竊，當場將他壓制逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。
信義分局福德街派出所10月22日至23日間接獲超商店員報案，店內商品接連遭竊，警方調閱監視器發現，45歲劉男是附近居民，疑利用颱風期間多次進入超商，專挑三餐時段下手，偷取麵包、飲料等食品，店家清查後發現損失至少2000元。
警方研判，劉男短時間內連續行竊，可能還會回到同一家超商犯案，因此派員前往埋伏守候，沒想到劉男果然再度現身，並出手偷取商品，埋伏員警立即上前表明身分，將劉男當場壓制逮捕。
警方詢後，依竊盜罪嫌將劉男移送台北地檢署偵辦。
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