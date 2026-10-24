影／驚悚畫面曝！薔琵颱風吹倒北市路樹 倒塌壓車...3人一度受困

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市士林區承德路四段昨天晚上發生路樹倒塌意外，樹木倒下時不慎壓中行經車輛，導致車內2大1小，共3人一度受困，消防人員獲報迅速用電鋸鋸斷樹幹救出民眾，所幸經檢視均未受傷、無須送醫，警方隨後也在場拉起封鎖線維持交通管制。

警、消昨晚8點40分獲報，指士林區承德路四段174號前有路樹不敵強風倒塌，員警趕抵發現，路樹不僅橫躺佔據多個車道，更直接壓在一輛車上。

員警立刻擺放交通錐並拉起封鎖線，待消防人員抵達，協助動用電鋸切碎樹枝與樹幹，順利救出受困車內的3名民眾（2大、1小）。

士林分局呼籲，颱風來襲期間強風豪雨不斷，民眾非必要應避免外出；行車時亦請減速慢行並隨時注意周遭路況，遠離路樹、廣告招牌及易掉落物品。如發現路樹倒塌、落石或其他災情，請立即撥打110或1999通報，共同維護行車及用路人安全。

台北市士林區承德路四段昨天晚上發生路樹倒塌意外，樹木倒下時不慎壓中行經車輛，導致車內2大1小，共3人一度受困。記者翁至成／翻攝

台北市士林區承德路四段昨天晚上發生路樹倒塌意外，樹木倒下時不慎壓中行經車輛，導致車內2大1小，共3人一度受困。記者翁至成／翻攝