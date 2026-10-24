可能坐牢3年 網友急刪不實AI風災圖照片避觸法

薔琵颱風來襲，前晚網路流傳一張「大甲麥當勞招牌倒塌」圖片，畫面顯示大型麥當勞招牌倒臥道路，並有散落物占據車道，引發討論。台中市大甲警分局獲報後立即查證，確認網傳圖片與現場實際狀況不符，應為AI生成之不實影像，非真實災情。台中市長盧秀燕要求警方查辦；台中市警察局長吳敬田今表示已溯源查獲6人，將依法送辦。警方表示，在媒體報導後，多數網友急刪AI圖，避免觸法。

警方表示，在市長呼籲和警方聲明此AI圖觸法後，多數網友都急刪除此圖，警方仍會持續追蹤查辦網路動態，提醒網友不要任意轉貼不實圖片，造成恐慌。

大甲警分局表示，前晚經比對現場實際拍攝照片，該處麥當勞招牌仍正常設置，並無網傳招牌倒塌及道路受阻情事。此類不實影像容易造成民眾誤解，甚至引發不必要恐慌，影響社會安定及公共秩序。

警方強調，利用AI技術製作圖片並非當然違法，若明知內容不實，於災防期間仍刻意編造、散布足以影響公共安寧之謠言，可能涉及災害防救法第53條第3項規定：「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金」，及社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，處3日以下拘留或新3萬元以下罰鍰；倘涉及其他犯罪構成要件，亦可能須負相關刑事責任。

網路前晚流傳一張「大甲麥當勞招牌倒塌」圖片，警方查出是AI圖。圖／警方提供