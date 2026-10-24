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嘉義男毒駕猛衝撞倒電線桿、號誌牌 路旁小貨車也遭殃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉昨天深夜發生疑似毒駕車禍，55歲簡姓男子開車不明原因失控撞上電線桿，接著波及停放路旁的小貨車，撞擊力道猛烈，電線桿倒塌斷裂，現場一片狼藉，警方到場後對簡男進行毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

民雄警分局表示，昨晚11時44分獲報立即派遣警力到場，發現55歲簡姓男子開車自撞路旁電線桿，隨後又撞擊停放在路邊的小貨車，電線桿被撞倒，橫躺在道路側邊，旁邊交通標誌也倒在地上，撞擊力道相當猛烈，路面散落大量水泥碎石塊及汽車零件碎片。

警方對簡男實施酒精及毒品唾液快篩檢測，其中毒品唾液快篩呈陽性反應。警方表示，現場未有其他人員傷亡，全案依刑法公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並建請檢方聲請羈押，毒品影響駕駛人的反應速度及判斷能力，提醒民眾切勿心存僥倖，以免發生事故並觸法。

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嘉義縣55歲簡姓男子昨晚毒駕失控撞倒電線桿，波及路邊停放的小貨車，遭警方當場移送法辦。圖／警方提供
嘉義縣55歲簡姓男子昨晚毒駕失控撞倒電線桿，波及路邊停放的小貨車，遭警方當場移送法辦。圖／警方提供

嘉義縣55歲簡姓男子昨晚毒駕失控撞倒電線桿，波及路邊停放的小貨車，遭警方當場移送法辦。圖／警方提供
嘉義縣55歲簡姓男子昨晚毒駕失控撞倒電線桿，波及路邊停放的小貨車，遭警方當場移送法辦。圖／警方提供

嘉義縣55歲簡姓男子昨晚毒駕失控撞倒電線桿，波及路邊停放的小貨車，遭警方當場移送法辦。圖／警方提供
嘉義縣55歲簡姓男子昨晚毒駕失控撞倒電線桿，波及路邊停放的小貨車，遭警方當場移送法辦。圖／警方提供

嘉義 毒駕 車禍

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