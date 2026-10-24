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彰化鹿港疑查獲非法屠宰場！6座冷凍櫃藏大量肉品 是否涉及狗肉待驗
彰化昨天因颱風停止上班上課，彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場。彰化縣府人員及警方到場後，發現現場設有屠宰、烹煮設備及刀具，6座冷凍櫃內存放大量動物肉品。動防所已將相關肉品及刀具帶回檢驗，釐清是否涉及屠宰犬貓。
吳韋達表示，此次行動由珍愛協會追查並找到涉嫌販售狗肉的賣家，他則負責聯繫、協調動物防疫所及警方，安排查緝與現場查驗。經埋伏查緝後，相關人員查獲涉嫌販售狗肉的男子，並進一步追查肉品來源。
現場除圈養犬、雞、羊、豬、兔及天竺鼠等動物，也設有屠宰空間，備有刀具、烹煮設備及冷凍櫃。冷凍設備內存放多種動物肉塊，部分肉品疑似狗肉；另有處理動物屠體的容器直接放置地面，周邊器具及作業環境髒污，衛生狀況令人憂心。
針對現場5隻犬隻的安全，吳韋達表示，將持續要求動物防疫所掌握犬隻狀況，釐清來源及飼養用途，並依法評估後續保護與安置措施，避免犬隻遭轉移或傷害。
動物防疫所指出，相關肉品、刀具等證物已帶回，將進一步檢驗肉品成分，釐清是否涉及屠宰犬貓。吳韋達則要求相關單位持續追查動物及肉品來源、屠宰與販售流向，釐清是否涉及其他供應及販售據點，並依調查結果依法究責。
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