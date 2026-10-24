快訊

MLB／9局下隱形失誤有驚無險！釀酒人險勝光芒拚隊史首冠跨出第一步

誰家屋頂飛走了？強風掀翻基隆民宅鐵皮...高掛高壓電塔電線上

伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化鹿港疑查獲非法屠宰場！6座冷凍櫃藏大量肉品 是否涉及狗肉待驗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化昨天因颱風停止上班上課，彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場。彰化縣府人員及警方到場後，發現現場設有屠宰、烹煮設備及刀具，6座冷凍櫃內存放大量動物肉品。動防所已將相關肉品及刀具帶回檢驗，釐清是否涉及屠宰犬貓。

吳韋達表示，此次行動由珍愛協會追查並找到涉嫌販售狗肉的賣家，他則負責聯繫、協調動物防疫所及警方，安排查緝與現場查驗。經埋伏查緝後，相關人員查獲涉嫌販售狗肉的男子，並進一步追查肉品來源。

現場除圈養犬、雞、羊、豬、兔及天竺鼠等動物，也設有屠宰空間，備有刀具、烹煮設備及冷凍櫃。冷凍設備內存放多種動物肉塊，部分肉品疑似狗肉；另有處理動物屠體的容器直接放置地面，周邊器具及作業環境髒污，衛生狀況令人憂心。

針對現場5隻犬隻的安全，吳韋達表示，將持續要求動物防疫所掌握犬隻狀況，釐清來源及飼養用途，並依法評估後續保護與安置措施，避免犬隻遭轉移或傷害。

動物防疫所指出，相關肉品、刀具等證物已帶回，將進一步檢驗肉品成分，釐清是否涉及屠宰犬貓。吳韋達則要求相關單位持續追查動物及肉品來源、屠宰與販售流向，釐清是否涉及其他供應及販售據點，並依調查結果依法究責。

彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場，現場存大量肉品和刀具。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場，現場存大量肉品和刀具。圖／吳韋達提供

彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場。圖／吳韋達提供

彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場，現場還圈養犬、雞、羊、豬、兔及天竺鼠等動物。圖／吳韋達提供
彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場，現場還圈養犬、雞、羊、豬、兔及天竺鼠等動物。圖／吳韋達提供

鹿港 彰化 吳韋達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

香港豬肉很臭？陸女嫌「騷味太重」整鍋粥倒掉 網友揭可能原因

新北市29起爬蟲走失蛇最多 動保處提醒「飼養之前先問3件事」

超萌緬因貓找家、竹市8隻開放認養 10月30日公開抽籤

台灣遊客命喪日本河口湖 被捕女嫌手腕有割傷、疑試圖輕生

相關新聞

影／驚悚畫面曝！薔琵颱風吹倒北市路樹 倒塌壓車...3人一度受困

薔琵颱風帶來強風豪雨，台北市士林區承德路四段昨天晚上發生路樹倒塌意外，樹木倒下時不慎壓中行經車輛，導致車內2大1小，共3人一度受困，消防人員獲報迅速用電鋸鋸斷樹幹救出民眾，所幸經檢視均未受傷、無須送醫，警方隨後也在場拉起封鎖線維持交通管制。

影／高雄某坐月子中心傳颱風夜無預警趕走產婦和寶寶 網怒：欺人太甚

高市仁武區某坐月子中心傳經營不善，昨晚在薔琵來襲夜晚，無預警趕走剛生產完的產婦和寶寶，家屬不滿在網路社群貼文指，弟媳剛住不到5天在颱風天被趕出來，引發不少網友怒批「欺人太甚」；警方到場排解，業者指因無人力營業才做調整，後續會和律師商討賠償事宜。

彰化鹿港疑查獲非法屠宰場！6座冷凍櫃藏大量肉品 是否涉及狗肉待驗

彰化昨天因颱風停止上班上課，彰化縣議員吳韋達與新竹縣流浪動物珍愛協會追查疑似狗肉販售案件，前往鹿港查獲一處疑似非法屠宰場。彰化縣府人員及警方到場後，發現現場設有屠宰、烹煮設備及刀具，6座冷凍櫃內存放大量動物肉品。動防所已將相關肉品及刀具帶回檢驗，釐清是否涉及屠宰犬貓。

台中6網友慘了！颱風來襲發AI災情假訊息 警溯源抓到人全送辦

薔琵颱風來襲期間，網路上流傳1張台中大甲區麥當勞招牌被吹斷、砸落並占據車道照片，經警方比對確認是使用AI製作的假訊息，台中市長盧秀燕昨表示災期假訊息恐釀人心惶惶，要求警方查辦；台中市警察局長吳敬田今表示，已溯源查獲6人，將依法送辦。

影／車禍影像曝光 苗栗男子深夜駕車疑自撞分隔島側翻路中

苗栗市國華路與英才路口昨天深夜11點07分發生自小客車自撞分隔島翻覆的交通事故，幸好無人受傷，苗栗警分局北苗派出所獲報到場，立即協助管制疏導交通，事故原因待調查釐清。

薔琵颱風天6度偷超商 45歲男再下手遭埋伏警逮

薔琵颱風襲台期間，台北市信義區45歲劉姓男子趁風雨接連到超商行竊，短短兩天六度進店偷取麵包、飲料等商品，造成店家損失約2000元。警方獲報後調閱監視器，研判劉男可能再度犯案，派員到超商埋伏守候，果然等到劉男再次上門偷竊，當場將他壓制逮捕，詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。