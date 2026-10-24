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台中6網友慘了！颱風來襲發AI災情假訊息 警溯源抓到人全送辦

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

薔琵颱風來襲期間，網路上流傳1張台中大甲區麥當勞招牌被吹斷、砸落並占據車道照片，經警方比對確認是使用AI製作的假訊息，台中市長盧秀燕昨表示災期假訊息恐釀人心惶惶，要求警方查辦；台中市警察局長吳敬田今表示，已溯源查獲6人，將依法送辦。

盧秀燕昨在防災會議提到，這次颱風來襲期間也發生AI生成假訊息，網路上流傳1張照片是麥當勞招牌砸落馬路，大甲分局看到轄內狀況趕過去處理，結果到場才發現根本沒這件事，經確認為假訊息，盧並已經指示大甲分局要查辦。

盧表示，災害期間發布假訊息會造成人心惶惶、社會不安，而且成千上萬公務同仁冒著危險維護城市安全，卻因假訊息釀大家疲於奔命、浪費救災人力，因此要請警方追查，希望遏止歪風。

大甲分局昨指出，經比對現場，麥當勞招牌仍正常設置，並無網傳招牌倒塌、道路受阻，這類不實影像容易造成民眾誤解，甚至引發不必要恐慌，影響社會安定及公共秩序。

警方說，於災防期間仍刻意編造、散布足以影響公共安寧之謠言，可能涉及災害防救法第53條第3項，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元元以下罰金，還可能犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

吳敬田今在防災會議表示，23日溯源通知相關6名嫌疑人，已依涉案情節輕重，分別依災防法、妨礙商譽及社會秩序維護法等移送、裁罰。

薔琵颱風來襲期間，網路上流傳1張台中大甲區麥當勞招牌被吹斷、砸落並占據車道照片，經警方比對確認是使用AI製作的假訊息，警方已查獲6人予以送辦。圖／警方提供
薔琵颱風來襲期間，網路上流傳1張台中大甲區麥當勞招牌被吹斷、砸落並占據車道照片，經警方比對確認是使用AI製作的假訊息，警方已查獲6人予以送辦。圖／警方提供

假訊息 台中 颱風

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