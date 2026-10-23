颱風薔琵來襲 高雄男開車遇路樹倒塌撞民宅2傷

高雄某工商張姓和黃姓男學生在校內起口角，雙方相約颱風夜晚在機器公園談判，張男找來吳姓男子等7人助陣，黃男則帶了3名友人前往，8人和4人叫陣，混亂中吳男和一名少年持刀砍傷黃右手指和左大腿遭割傷，幸傷勢不嚴重，警方在4小時內火速逮獲吳等8人，其中3人是學生。

2026-10-23 15:39