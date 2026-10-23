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颱風薔琵來襲 高雄男開車遇路樹倒塌撞民宅2傷
颱風薔琵來襲，高雄今天中午起開始風雨漸大，黃姓男子下午開車行經阿蓮區仁愛路時，突遇路樹倒塌，致車輛失控撞擊路邊車輛及民宅大門。黃男及副駕駛受輕傷。
颱風薔琵逐漸接近台灣，53歲黃男下午4時許駕駛自小貨車行經阿蓮區仁愛路時，突遇路樹倒塌，致車輛失控撞擊路邊車輛及民宅大門，造成大門損毀。黃男及副駕駛侯姓男子均意識清楚，身上有多處擦挫傷，後續傷勢及相關情形仍待確認。
轄區高雄市政府警察局湖內分局指出，本案已由交通分隊員警到場進行事故測繪，並通知相關單位前往處理電桿修繕及路面清理作業。
目前事故路段雙向交通受阻，阿蓮分駐所員警持續於現場實施交通疏導及管制，提醒用路人行經該路段時配合警方指揮，並提前改道，以維護交通安全。
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