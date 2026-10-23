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北市信義區保全墜機械停車塔地下4樓 送北醫搶救不治

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市信義區今天上午發生墜落意外，60多歲吳姓保全人員疑在大樓機械式停車塔檢修期間，從一樓墜落至地下四樓，住戶發現後趕緊報案。消防人員獲報到場，利用繩索將吳男吊掛救出，但他已無呼吸心跳，緊急送往台北醫學大學附設醫院搶救，仍宣告不治。

台北市消防局上午11時許接獲報案，信義區基隆路二段79巷30弄一處大樓，有男子疑似墜落機械式停車塔。消防人員趕抵現場，發現吳男位於地下四樓，隨即架設繩索救援設備，將人吊掛至一樓地面，再由救護車送醫急救。

據了解，吳男是大樓保全人員，事發時機械式停車塔正在檢修，吳男疑似不慎墜落，但當時是否正在執行巡視勤務，以及確切墜落原因，仍待調查釐清。

警方獲報後派員到場調查，吳男送醫搶救仍不治，後續將報請台北地檢署檢察官相驗，並由勞檢單位調查事故是否涉及職業安全問題。

台北市一名保全員墜落停車塔地下四樓，送醫急救不治。記者廖炳棋／翻攝
台北市一名保全員墜落停車塔地下四樓，送醫急救不治。記者廖炳棋／翻攝

信義區 北醫 北市

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