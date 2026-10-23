影／白色賓士逆向撞大貨車 駕駛下車後竟徒步落跑

薔琵逼近風雨增強，基隆最大陣風已達11級以上，安和一街330巷今天下午3點多有路燈被強風吹到傾倒，砸到停在旁邊的1輛汽車，但沒有整個垮下，被監視器線路和車子撐著，在大風中岌岌可危，警方獲報已趕至處理。

2026-10-23 16:56