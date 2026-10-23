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影／白色賓士逆向撞大貨車 駕駛下車後竟徒步落跑

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。

里港警分局表示，本月22日中午12時51分接獲報案，茄苳路發生車禍，白色賓士車駕駛不明原因逆向開到對向車道，撞上27歲張男駕駛的大貨車，白色賓士車車頭毀壞，車禍發生後，賓士車駕駛下車後竟徒步逃離現場。

警方呼籲，駕駛人行車應隨時注意前方路況，遵守車道行駛規定，切勿任意駛入對向車道；發生交通事故時，應依規定停留現場並配合警方處理，切勿擅自離去，以免觸法。

屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供
屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供

屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供
屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供

屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供
屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供

屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供
屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供

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屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供

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賓士 逆向 徒步 車禍 屏東

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