影／白色賓士逆向撞大貨車 駕駛下車後竟徒步落跑

屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。 里港警分局表示，本月22日中午12時51分接獲報案，茄苳路發生車禍，白色賓士車駕駛不明原因逆向開到對向車道，撞上27歲張男駕駛的大貨車，白色賓士車車頭毀壞，車禍發生後，賓士車駕駛下車後竟徒步逃離現場。 警方呼籲，駕駛人行車應隨時注意前方路況，遵守車道行駛規定，切勿任意駛入對向車道；發生交通事故時，應依規定停留現場並配合警方處理，切勿擅自離去，以免觸法。 屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供 屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供 屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供 屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供 屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供 屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供 屏東縣里港鄉茄苳路本月22日發生白色賓士車不明原因逆向撞上大貨車，雙方車輛受損，賓士車駕駛竟棄車不顧，徒步逃離現場，警方將追查身分。圖／警方提供 賓士 逆向 徒步 車禍 屏東 登入後開始簽到 會員來簽到 您即將前往會員中心登入簽到送 LINE POINTS 🪙 每日打卡送 LINE POINTS玩遊戲再抽7-11禮券🧧 立即登入 立即前往