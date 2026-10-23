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台中取締違停車...車內5歲、7歲幼童竟跟著被拖走 警方坦承疏失

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市警局交通大隊18日在豐原區執行違停取締時，將1輛併排的小客車拖吊，移動途中才驚覺車內竟然還有5歲、7歲的兩名兒童，家長驚覺孩子還在車內車子竟遭拖走，認為警方執法不當；警方今坦承疏失，但就車主違規、將幼童留在車內行為，也將分別開單、通報社政單位。

警方周日（18日）在豐原區中正路取締交通違規，將1輛車拖吊途中才驚覺車內竟然還有5歲、7歲的姊弟，經車主趕到場將孩子帶回，但家長也質疑警方拖吊前沒確認車內有無人，認為執法有疏失。

交通大隊表示，10月18日和交通局執行違規停車拖吊作業，發現其中1輛車熄火、車窗隔熱紙反光，無法明視車內狀況，導致未能發現車內還有2名幼童。

警方指出，已再次要求執行拖吊作業人員，在拖吊前應確實確認被拖吊車輛車內無人，以確保安全，針對警員缺失部分依規究責，預計將記申誡處分，並加強宣導施教，也會交通局針對相關拖吊作業流程，持續精進。

警方也說，有關該車交通違規部分，會依事證、法定要件審認後辦理；至於家長將2名幼童留在車內，疑似有違反兒童及少年福利與權益保障法部分，也已通報社政機關處理。

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台中市警局。記者曾健祐／攝影

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