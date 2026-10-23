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高雄某工商學生校內口角颱風夜約談判 8對4混亂中1人遭砍傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄某工商張姓和黃姓男學生在校內起口角，雙方相約颱風夜晚在機器公園談判，張男找來吳姓男子等7人助陣，黃男則帶了3名友人前往，8人和4人叫陣，混亂中吳男和一名少年持刀砍傷黃右手指和左大腿遭割傷，幸傷勢不嚴重，警方在4小時內火速逮獲吳等8人，其中3人是學生。

鳳山警分局調查，高雄某工商的18歲黃姓男學生和未成年的張姓同學在校內互看不順眼曾起口角，雖然薔琵颱風來襲，但雙方仍相約在颱風夜晚於機器公園談判。

當晚張姓少年找來吳姓（19歲）、陳姓（19歲）、蔡姓（19歲）、魏姓（18歲）等4男，以及3名未成年少年前往助陣，黃男則找來約3名友人到場，由於張男這方有8人，人多勢眾，黃男這方寡不敵眾，雙方一言不合爆發肢體衝突。

混亂中，吳和一名未成年少年持尖刀朝黃揮砍，導致黃右手無名指及左大腿遭劃傷。警方於凌晨零時40分獲報趕抵現場，雙方人馬鳥獸散，只剩受傷的黃男在場，所幸黃被送醫治療，幸無大礙。

警方循線追查涉案人士，清晨近5時查獲吳等8人，其中2人和被害人同校，1人為另間學校，有4名為未成年少年，並查扣2把刀械。全案警詢後依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另4名少年涉案部分則移送高雄少年及家事法院審理。

高雄某工商張姓和黃姓男學生在校內起口角，雙方相約颱風夜晚在機器公園談判，釀黃男遭砍傷，警方逮8人。記者石秀華／翻攝
高雄某工商張姓和黃姓男學生在校內起口角，雙方相約颱風夜晚在機器公園談判，釀黃男遭砍傷，警方逮8人。記者石秀華／翻攝

高雄 學生 颱風

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