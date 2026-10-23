高雄鳳山機器人公園鬥毆1傷 警逮8人到案

颱風薔琵來襲，高雄今天中午起才開始有風雨，但鳳山區凌晨有數名年輕人因口角相約至機器人公園談判，演變成鬥毆衝突，其中1人遭持刀割傷。警方逮捕8人，查扣2把刀械。

高雄市鳳山區凌晨發生一起聚眾鬥毆案，數名年輕人因口角糾紛，相約至鳳山區機器人公園談判，雙方一言不合爆發肢體衝突，其中1名男子遭持刀割傷。鳳山分局獲報後立即派員趕赴現場，迅速展開追查，於案發後約4小時查獲4名成年嫌疑人及另外4名未成年少年，並查扣涉案刀械2把。

高雄市政府警察局鳳山分局凌晨0時40分接獲報案，指機器人公園有人聚眾鬥毆。員警到場時，涉案人員均已離去，現場僅留下1名受傷男子，經檢視其右手掌及左大腿有刀傷，所幸意識清楚、無生命危險，警方立即通報救護人員將傷者送醫治療。

警方初步調查，雙方疑因日前發生口角糾紛，相約至公園談判，過程中爆發拉扯衝突，造成其中1人遭刀械割傷。警方隨即調閱周邊監視器，掌握涉案車輛及人員行蹤，迅速鎖定涉案對象，並於凌晨4時49分許查獲4名涉案成年男子到案，以及另外4名未成年少年，查扣涉案刀械2把。

全案依殺人未遂、傷害及妨害秩序等罪嫌偵辦，成年嫌疑人及少年部分，將分別依法移送台灣高雄地方檢察署偵辦及台灣高雄少年及家事法院審理。