影／薔琵颱風強風吹落民宅頂樓鐵皮 清水警及時解危

薔琵颱風強風今天持續且增大，強風吹落台中市梧棲區一處民宅頂樓鐵皮，清水警分局員警到場警戒，設封鎖線並協助排除危險。

台中市梧棲區今天上午8時30分，發生民宅頂樓鐵皮疑因強風吹襲而掉落，鐵皮垂落至隔壁住戶，恐危及民眾安全。清水警分局梧棲派出所副所長郭芷岑、警員黃芊雨獲報後，立即趕赴現場處理，並迅速拉設封鎖線，防止民眾靠近危險區域。

鐵皮垂落於隔壁住戶一側，現場情況具有安全疑慮，為避免鐵皮進一步掉落造成危害，梧棲派出所員警李振榮、陳明陽隨即到場協助，並立即上樓協助將鐵皮移置安全處，積極排除危險，維護周邊住戶及用路人安全。

清水警分局提醒，近期如遇強風或劇烈天候，民眾應留意住家屋頂、鐵皮及其他戶外設施是否牢固，並及時做好固定與防護措施；如發現物品掉落或有危害公共安全之虞，應立即通報警方及相關權責單位，共同維護民眾生命財產安全。