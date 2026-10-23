影／麥當勞招牌倒塌AI假照瘋傳 警追查來源最高可判3年、罰100萬

薔琵颱風來襲，昨晚網路流傳一張「大甲麥當勞招牌倒塌」圖片，畫面顯示大型麥當勞招牌倒臥道路，並有散落物占據車道，引發民眾關注。台中市大甲警分局獲報後立即查證，確認網傳圖片與現場實際狀況不符，應為AI生成之不實影像，並非真實災情。警方將追查AI圖片來源，可能涉及災害防救法，可處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金等刑責。

大甲警分局表示，經比對現場昨晚實際拍攝照片，該處麥當勞招牌仍正常設置，並無網傳招牌倒塌及道路受阻情事。此類不實影像容易造成民眾誤解，甚至引發不必要恐慌，影響社會安定及公共秩序。

警方強調，利用AI技術製作圖片並非當然違法，若明知內容不實，於災防期間仍刻意編造、散布足以影響公共安寧之謠言，可能涉及災害防救法第53條第3項規定：「散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金」，及社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，處3日以下拘留或新3萬元以下罰鍰；倘涉及其他犯罪構成要件，亦可能須負相關刑事責任，警方已經依相關事證進行調查偵辦。

大甲分局呼籲，AI生成影像日益逼真，民眾接獲重大事故或災害訊息時，應先查證來源及真偽，切勿未經確認即任意轉傳。網路發言並非法外之地，切勿以假亂真、以訛傳訛，以免觸法。

網路昨晚流傳一張「大甲麥當勞招牌倒塌」圖片，警方查出是AI圖，非真實狀況。圖／警方提供