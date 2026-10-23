影／颱風天闖合歡山？2遊客今晨現身武嶺對「鏡頭君」比YA 警要查

薔琵颱風海陸警發布，合歡山武嶺亭即時影像「鏡頭君」昨晚在強風中狂搖，引發網友關注為它加油；但有民眾發現竟有兩位遊客今晨5時許出現在畫面中，對著鏡頭君比YA。保七第九大隊獲悉已調閱監視器追查釐清，也將加強巡邏勸導。

薔琵颱風暴風圈影響台灣，社群平台Threads今天凌晨1時許有網友關注武嶺鏡頭君狀況，受到強風雨勢影響，畫面晃到不行，不少網友為鏡頭君加油打氣，盼它撐住；另有眼尖網友發現，今晨5時41分，有兩名遊客對著鏡頭君比YA，引起討論，有人認為颱風天還上去，是在玩命嗎？

保七第九大隊表示，合歡山、武嶺一帶屬合歡山森林遊樂區，雖然不是太魯閣國家公園管理處已公告，因薔琵颱風封園而禁止進入的生態保護區，但也已預警性封園，且目前台8線關原到太魯閣口，及梨山到大禹嶺等路段，都已預警性封路，民眾若不聽勸導，擅自闖入災害警戒區域或違反相關道路禁止通行規定，可依「災害防救法」開罰。

保七第九大隊副大隊長曾紹威表示，正調閱相關錄影畫面，於查明後將送交主管機關太管處及林保署南投分署依責權裁處。且目前合歡山、武嶺一帶風強雨大，很容易發生落石坍方，非常危險，請民眾不要為拍照打卡或追求刺激，冒險跑到高山遊玩，警方會加強巡邏勸導取締。