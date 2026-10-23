影／「來撞我啊！」紅衣辣妹酒後失控站路中咆哮 桃警壓制送醫

桃園市有名辣妹今天凌晨酒後情緒失控，站在桃園區大有路上、連連吼叫「來撞我啊」，甚至企圖進入鄰棟社區，桃園警方獲報到場，發現辣妹一度衝向馬路，立刻與消防救護員合力將她送醫，並通知家屬到場。站在大馬路上失控行為則依法開單舉發。

桃園分局表示，小檜溪派出所今天凌晨4時10分許接獲民眾報案，表示桃園區大有路有名身穿艷紅色小禮服的女子在道路中央行走並大聲吼叫，行為已影響交通安全及周遭安寧。員警趕抵現場後，發現女子情緒不穩，隨即上前勸導，並查詢身分聯繫家屬。

不料，女子情緒遲遲未能平復，甚至突然往馬路上跑。員警擔心她遭車輛撞擊，也避免其他用路人受到波及，立即上前制止，採取必要管束措施，並通報消防人員到場協助。經警方及消防人員多次溝通、安撫，仍無法讓女子恢復穩定，最後由雙方人員合力將她送往醫院接受醫療處置，並通知家屬到場照顧。

不過，有居民在網路社群上爆料，指女子疑似因感情糾紛與男友發生爭執，今天上午酒醒後，還前往男友住的鄰棟社區丟了百餘顆雞蛋鬧事。警方多次到場處理；另還指出，女子今晨被警消人員強制送醫時，疑因醫院拒收而未能順利就醫，事發後，女子的雙親已到場安撫。

小檜溪派出所長黃榮禾表示，女子在道路上行走的行為，涉及違反道路交通管理處罰條例第78條相關規定，將依法舉發。警方也呼籲，民眾飲酒應適量，若出現情緒失控或危及自身及他人安全的情況，應儘速尋求家屬或專業人員協助，避免危害交通安全及影響社區安寧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市桃園區大有路今天凌晨有名喝醉酒的辣妹疑因和男友吵架，竟然站在大馬路中間狂吼「來撞我啊」，桃園警方到場處理，並依法開罰。記者陳恩惠／翻攝

桃園市桃園區大有路今天凌晨有名喝醉酒的辣妹疑因和男友吵架，竟然站在大馬路中間狂吼「來撞我啊」，桃園警方到場處理，並依法開單。記者陳恩惠／翻攝