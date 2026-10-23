北市信義區保全疑墜停車塔B4 無生命跡象送醫搶救

台北市信義區基隆路二段79巷30弄一處大樓今天上午發生墜樓意外，一名約60歲保全人員疑似從機械式停車塔一樓墜落至地下四樓，住戶發現後趕緊報案。消防人員獲報到場，利用繩索將男子吊掛至地面，發現他已無呼吸心跳，緊急送往台北醫學大學附設醫院搶救。

今天上午11時14分接獲通報，指基隆路二段79巷30弄有男子疑似從機械式停車塔墜落，救護人員到場時，男子已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即送醫急救。至於詳細墜落原因及事發經過，仍待警方調閱監視器釐清。