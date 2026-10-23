中國海警船七美海域尾隨日避颱巡視船 海巡：製造台海內水化假象

海巡署表示，針對中國海警船尾隨在澎湖七美西南方海域防颱的8艘日本海上保安廳巡視船，以掌握船舶動態。中國海警船企圖製造具管轄權及台海內水化假象，危害海上航行自由。

自由時報電子報昨天報導，日本海上保安廳8艘主力巡視船，因太平洋風浪過大，集體變更航線駛入台灣海峽避風，中國海警船編隊派出艦艇監控。

海洋委員會海巡署今天對此議題發布新聞資料表示，日本在尊重海巡署執法權的程序來台避風，海巡署本於仁道、互助的精神協助，呼籲中國勿藉颱風製造管轄權及台海內水化假象。

海巡署指出，受颱風薔琵影響，8艘日本海上保安廳巡視船自22日清晨6時起，沿海峽中線由北航行至澎湖七美西南方、台灣鄰接區外海域，進行海上機動防颱，後續被5艘中國海警船尾隨跟監，台灣海巡艦艇運用聯合情監偵手段，全程掌握相關船舶動態。

海巡署表示，依聯合國海洋法公約等國際法，台灣海峽為國際水域，各國船舶在領海範圍外皆享有公海航行自由，避風航行完全符合人道與國際法原則。中國海警船利用自然災害之際，透過尾隨跟監外國公務船，企圖製造具管轄權及台海內水化假象，不僅嚴重危害海上航行自由，也是挑戰國際海事秩序與安全。

海巡署指出，日本巡視船來台避風是尊重海巡署執法權程序下進行，充分尊重台灣管轄權，基於海上互助，海巡給予友善支持，符合國際法原則。

海巡署表示，目前正值颱風薔琵來襲時期，海巡人員除會持續堅守各項防災工作，也會全天候嚴密監控中國艦船動態，適時採取必要作為，堅定捍衛台海航行自由，確保海域安全與秩序。