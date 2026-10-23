新莊薑母鴨店颱風夜酒後爆衝突　7人對2人互毆全被法辦

新北市新莊區化成路上1間薑母鴨店，昨晚9時許2桌顧客共9人疑因酒後聊天音量問題發生口角進而爆發肢體衝突。新莊警趕抵時雙方已停手，隨即將9人帶回警局。雙方雖均不提告，但聚眾滋事已影響公共秩序，警方依妨害秩序罪嫌將9人送辦。

新莊警分局昨晚9時許接獲民眾報案，新莊區化成路某薑母鴨店前發生酒後聚眾滋事案件。警方獲報後由頭前派出所所長親自帶班，並調派新莊、昌平及五工派出所等10名支援警力趕赴現場，同步通報偵查隊介入偵辦。

警方到場後迅速控制現場狀況防止衝突擴大。經查一方7人、一方2人疑因飲酒後音量過大問題發生口角，進而演變為肢體衝突。雙方目前均暫不提告傷害，但聚眾滋事行為已影響公共秩序及民眾安全，警方調閱監視器畫面清查相關事證，釐清涉案人員參與程度，並依刑法第150條妨害秩序罪嫌移送法辦。

新莊分局強調，維護社會治安不容妥協，對於酒後滋事、聚眾鬥毆及任何危害公共秩序行為，警方一律採取強勢執法、迅速查處態度，無論是否涉及幫派背景，均將依法究辦，絕不容許不法分子藉故聚眾滋事、挑戰公權力。

警方將9人帶回警局偵辦。記者黃子騰／翻攝