南投埔里住宅火警濃煙竄天際 3人逃出無傷亡

埔里鎮宏仁國中旁永吉巷1戶民宅今天起火，所幸屋內3人及時逃出，南投縣消防局派人車趕往救援，遠遠便見濃煙直竄天際，經部署4條水線全力灌救1小時成功撲滅火勢，無人傷亡。

南投縣政府消防局上午獲報，埔里鎮永吉巷發生住宅火警，調派轄區第二大隊、埔里、中心碑、魚池分隊共7輛消防車、2輛救護車、16名警消、20名義消等趕赴搶救，救援人車途中遠遠便看見濃煙直竄天際；另外，警方與台電人員也同步趕到管制交通與緊急斷電。

南投縣消防局表示，人車抵達現場時，猛烈火勢從2樓竄出，並有迅速往3樓向上延燒態勢，救災人員立即拉4條水線深入火場壓制火舌，所幸屋內3人及時逃出；警義消冒著高溫、頂著濃煙全力搶救，成功控制火勢並防止擴大延燒，起火原因待火災調查科釐清。