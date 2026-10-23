身體不適騎車就醫出意外 旗津機車騎士自撞人行道喪命

高雄市旗津區昨天晚間一名52歲的鄭姓男子因在家中突感到身體不適，試圖自行騎乘機車前往醫院就醫，不料沿旗津三路行駛途中，疑因身體極度不適導致車輛失控，直接自撞人行道摔倒在地，警方與救護人員接獲通報後迅速趕抵現場將其送醫搶救，仍不幸宣告不治。

鼓山警方是在昨天晚間9時許獲報，指轄內旗津三路段發生嚴重交通事故，員警接獲報案後不敢大意，立即派員趕赴現場處置並協助警消救護人員搶救傷者，發現52歲的鄭姓男子當時獨自在家中，因身體突然出現不適症狀，決定自行騎機車出門就醫。

鄭男騎車沿旗津三路由北往南方向直行時，疑似在騎乘過程中身體狀況急轉直下，導致無法妥善操控車輛，瞬間失控擦撞人行道後連人帶車重摔倒地，救護人員隨即將鄭男送往醫院急救，但經醫療團隊全力搶救後，仍於晚間宣告不治。

鼓山警方現場勘察後，初步確認鄭男並無酒駕情事，全案目前已依法報請高雄地檢署相驗，以進一步釐清鄭男的確切死因，警方也呼籲民眾在駕駛車輛或騎乘機車前，應審慎評估自身的精神與身體狀況。若在行車途中感到任何身體不適，切勿勉強繼續上路，應立即減速並將車輛安全停靠路邊休息或尋求協助；如遇突發緊急狀況，請立即撥打110或119專線求救，以維護自身及其他用路人的安全。